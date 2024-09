Jorge Prado: "Mi reto es ganar en Estados Unidos"

Jorge Prado es uno de los mejores pilotos del mundo y la prueba es que su palmarés, pese a su juventud, no para de crecer.

El lucense acaba de conquistar su segundo Mundial de motocross en MXGP, la categoría reina, y su "sueño y el reto" más inmediato pasa por competir y ganar en Estados Unidos, quizá la próxima temporada.

Veinticuatro horas después de imponerse en su particular duelo al esloveno Tim Gajser en el último Gran Premio de La Mancha, en el circuito de Cózar (Ciudad Real), y revalidar su título de campeón del Mundo de MXGP, Jorge Prado (Lugo, 2001) analizó una nueva temporada de ensueño y hablar de sus próximos objetivos.

El reciente título conquistado es el segundo en MXGP para el deportista de Red Bull, que atesora a sus 23 también otros dos Mundiales en MX2 en 218 y 2019. El próximo año, lo más probable es que Jorge Prado compita en Estados Unidos.

La American Motorcyclist Association (Ama) promueve el Campeonato Mundial de SuperMotocross, un formato que unifica las dos temporadas de supercross y motocross y que atrae mucho al piloto español.

¿Qué siente tras ganar su segundo Mundial?

Siento que después de tanto trabajo y tanto esfuerzo, día sí, día también, al final todo tiene su recompensa. Ha sido una temporada súper larga, muy dura mental y físicamente, por lo que objetivo cumplido y súper satisfecho por todo el trabajo realizado. Estoy muy contento.

¿Cómo analiza la temporada?

Ha sido una temporada muy diferente a todas las demás porque he podido luchar en todas las carreras durante el circuito. Además he hecho que fuese muy especial también con los rivales. Todos los fines de semana he disfrutado en la pista muchísimo, ha habido muchísimo nivel y eso también hace importante tener un toque de presión, ya que ha habido que estar siempre al cien por cien para no descuidarte y no perder puntos. El campeonato no ha sido fácil.

Ha ganado con 996 puntos, una cifra inédita. ¿Qué le dicen esos números?

Representan muchas victorias, mucha constancia durante toda la temporada y que clarísimamente ha sido una temporada en la que fuimos a por la victoria en todas las carreras. No hubo un momento de gestionar nada. Siempre salimos a tope y a tratar de ser el número uno y hacer el mejor resultado posible. Fue complicado pero lo hemos logrado.

Ahora queda el Motocross de las Naciones, que se disputará la próxima semana en Matterley Basin (Reino Unido). ¿Qué espera?

Para mí el objetivo era el Mundial de motocross y ese ya está cumplido. Este Motocross de las Naciones digamos que es una prueba más para disfrutarla con el equipo de la selección y vivir el evento.



Detrás de un Mundial hay mucho trabajo detrás. ¿Cómo es ese trabajo del día a día que no se ve?

Entreno todos los días doble sesión. Me levanto, entreno, como, entreno y duermo. Esos entrenamientos son todos encima de la moto. Hacemos mucha moto. Rodamos unas cuatro veces a la semana en moto, por lo que asumimos un riesgo también muy alto en comparación a otras disciplinas. Además también hacemos mucho entrenamiento de físico, que puede ser con la bici, aunque en mi caso es más de gimnasio. Se combina un poco todo para rendir al cien por cien en la competición. Vivo entre Bruselas y Roma y cuando hago esos entrenamientos los hago en un circuito. En el caso de Bélgica está lleno de circuitos y en Roma tenemos uno privado dónde hacemos los test y entrenamos.



A raíz de sus resultados y sus victorias es uno de los rivales a batir siempre. ¿Le genera presión?

No tengo presión por ser el rival a batir. Al final el motocross es un deporte individual, por lo que todos son rivales y, aunque después de ser campeón del mundo era el piloto a batir, lo he llevado bien. Es un tema que gestiono bien. Estoy contento.

¿Hace algún tipo de trabajo a nivel mental con un especialista?

No, pero no por nada, sino porque no lo he necesitado. Digamos que hasta ahora me va bien. Tengo un grupo de trabajo muy unido, con mi mecánico de entrenamiento, que es con el que voy a entrenar y pone la moto a punto cada día. Después me desplazo con mi padre. Digamos que ese es mi grupo.



Termina contrato este año con GasGas. ¿Le veremos en 2025 en Estados Unidos?

Se verá cuando toque pero es muy posible, la verdad. Ahora mismo estoy casi pensando más en saborear esta victoria y en lo que me viene que en el próximo año.



¿Pero le llama la atención competir en Estados Unidos?

Sí, Estados Unidos ha siempre ha sido, digamos, un sueño, y competir allí sería muy bonito. Ahora mismo estoy en una etapa de vida que sería en un momento perfecto para dar el paso y es por eso que aprovecho las oportunidades y esta es una de ellas.



¿Por qué ha sido siempre un sueño Estados Unidos?

Desde pequeño he estado muy atento al campeonato americano de SuperMotocross, ya que es una disciplina que a nivel mundial es muy buena. Son los números uno. Yo siempre quise competir en Estados Unidos pero por circunstancias de la vida me he quedado más tiempo aquí. Cuando se me presentó la oportunidad de ir allí, creí que era mejor quedarme en Europa para seguir progresando y ahora que tengo dos títulos en categoría máxima puede ser un momento perfecto para ir allí.



¿Cómo lleva ser un referente del motocross español?

No lo pienso. Mi objetivo es llegar a las carreras y ganar. Yo corro para mí mismo, pero sí que es verdad que es bonito ser el referente en España y que la gente se fije en ti y que quieran algún día ser como tú.

¿Cómo ve el nivel del motocross en España?

Está mejorando el nivel. Ahora tenemos pilotos en varias categorías y es cuestión de tiempo que vaya evolucionando y ojalá algún día pueda ver a otro español ser campeón del mundo.



¿Qué referentes tuvo?

Yo tuve a Ken Roczen (alemán) y en Estados Unidos a James Stewart o Ricky Carmichael. No era que quisiese ser como ellos, porque siempre quise ser yo, pero si que los veía, me gustaban y pensaba en aprender. También Jeffrey Herlings. De ellos siempre intento aprender y siempre intento sacar cosas positivas para hacerme mejor piloto.



¿Qué reto se marca a corto o medio plazo?

Ganar en Estados Unidos.