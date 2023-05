Jorge Prado recarga energías en casa

No hay nada como descansar al lado de los tuyos, en casa, después de un inicio del Mundial de Motocross que Jorge Prado hubiera firmado antes de su arranque. El lucense aprovecha los días entre el Gran Premio de Portugal, el pasado fin de semana, y el Gran Premio de España (Madrid), este próximo, para entrenar, descansar y recargar baterías en Lugo, acompañado de su familia, y en el circuito que lleva su nombre. Un privilegio que un doble campeón del mundo en MX2 y tercero en MXGP —la temporada pasada—, merece.

Y es que el Circuito Jorge Prado es un entorno ideal para que el piloto lucense siga construyendo su leyenda. Diseñado a través de sus indicaciones y consejos, ayer fue lugar de preparación para Prado en una jornada matutina que utilizó para optimizar más si cabe una moto que le ha dado ya varias alegrías en las primeras pruebas del Mundial. Al fin y al cabo, Jorge Prado lidera el campeonato después de cinco pruebas, en las que ha logrado tres mangas clasificatorias consecutivas —Argentina, Italia y Suiza— y cinco primeras mangas: un total de 246 puntos que le mantienen en cabeza por delante de Jeffrey Herlings (229) y de Romain Febvre (214).

«Está claro que estoy en mi mejor momento», reconoce el piloto de 22 años. «Tanto a nivel físico como encima de la moto me encuentro súper bien. Creo que estoy dando un puñetazo encima de la mesa en este inicio de campeonato, este año no nos vamos a dejar nada», augura un Jorge Prado para el que es «muy importante» hacer una pequeña parada como esta en la ciudad donde nació.

«Ha sido algo improvisado, es verdad, lo decidimos en el último momento pero he contado con el apoyo de mi equipo, así que nos trajimos la moto para seguir con la preparación y rodar algo en el circuito», explica.

Sobre el Mundial, Jorge Prado no puede evitar una sonrisa. Sabe que está firmando el inicio soñado, y el hecho de mantener el liderato después de las cinco primeras pruebas le ha llenado de confianza para lo que viene. «Estoy muy, muy contento de cómo está saliendo todo, claro que habría firmado este inicio y ganar muchas de las mangas disputadas hasta hoy. Me encuentro muy bien físicamente, estoy siguiendo el plan a la perfección y no he tenido ningún susto. Ojalá seguir con esta constancia», comenta.

Una constancia que, gracias a un novedoso cambio de formato que se ha implementado este año —los pilotos pueden puntuar en la manga de clasificación—, se ve recompensada. Para él, de hecho, es más justo. «Sí, al tener más opciones de puntuar se da más valor a la regularidad, al ser constante, que es uno de mis puntos fuertes. Por eso voy primero en el campeonato», presume.

MADRID. La parada en Lugo servirá a Prado para seguir con su preparación de cara al Gran Premio de España que se disputa este fin de semana en Madrid. El lucense llega «ilusionado» al que es su «casa» en el Mundial —hasta que el circuito que lleva su nombre albergue una, una posibilidad en un futuro—. «Estoy muy confiado porque creo que llego en muy buen momento. Tengo ganas de sumar la segunda victoria y qué mejor que hacerlo en casa. Ojalá se dé y pueda aumentar la distancia en el liderato».

Sobre sus adversarios, Prado recuerda que antes del inicio del Mundial ya señaló a Herlings y Febvre como los rivales a batir. «Es lo que me esperaba, los dos han firmado también un buen inicio y ahí están, segundo y tercero. Creo que van a ser los rivales más difíciles este año», explica un joven piloto.

SU CIRCUITO. «¿Albergar una prueba del Mundial? Lo veo preparado, sí, le falta algún retoque para mejorar como hacer alguna sección más rápida, algún salto más y aumentar el trazado, pero ya vimos en el Nacional que está preparado y la gente se quedó muy impresionada. Ojalá consigamos traer una prueba a Lugo», dice Jorge Prado sobre un circuito que inauguró el pasado mes de octubre y que le ha servido estos días para mantener su dulce estado de forma.

Gran Premio de Madrid: un fin de semana muy especial

Después del éxito de las ediciones pasadas, la Comunidad de Madrid vuelve a acoger un Gran Premio puntuable para el Campeonato del Mundo absoluto de este deporte.

Primera manga, sábado

El sábado será el turno de la manga clasificatoria, especialidad de Jorge Prado en este primer tramo de Mundial. Será a partir de las 17.10 horas. Los entrenamientos cronometrados serán por la mañana, desde las 9.00 horas.

Carrera

La primera de las dos mangas tendrá lugar este domingo a partir de las 14.05 horas. La segunda y definitiva, se desarrollará a partir de las 17.00 horas.