Jorge Prado puntúa en el Gran Premio de Francia a pesar de su lesión

Jorge Prado (KTM) no pudo luchar, como en anteriores pruebas, por la victoria en el GP de Francia del Mundial de motocross MXGP, pero al menos logró algunos puntos tras la aparatosa caída que sufrió tras la primera manga del GP de Alemania y que le obligó a pasar por el hospital.

Siete días después del aparatoso accidente en el salto de meta del gran premio germano, el lucense reapareció en el circuito galo de Lacapelle Marival lastrado por las lesiones que sufrió y que le hicieron pasar por quirófano para suturar la profunda herida que sufrió en una axila, lo que le impidió subirse en la moto toda la semana.

El bicampeón mundial de MX2 peleó todo lo que pudo con el objetivo de sumar algún punto tras el percance en Teutschental. "Fue un final de manga igualado y al llegar vencedor a la meta la rodera del salto me lanzó algo hacia la derecha y yo ya me dejé llevar por la relajación de haber ganado. Cuando sentí el sonido de la moto de Jeffrey mire a un lado y le vi encima y ya no podía hacer nada. Tampoco pensé que él iba a hacer el salto a fondo cuando ya no podía pasarme, pero bueno, son cosas de las carreras...", recordó.

Prado aspira a avanzar en su recuperación para el Gran Premio de España

Con las lógicas molestias tuvo que completar dos mangas casi de supervivencia para salvar algún punto. "Es un circuito pequeño y estrecho y sin sitios para adelantar, así que la salida es clave", dijo el lucense, quien acabó decimosexto y duodécimo.

El Gran Premio se lo apuntó el neerlandés Jeffrey Herlings (KTM) tras repartirse las mangas con el francés Romain Febvre (Kawasaki), que ganó la primera carrera con menos de un segundo de ventaja. Tercero fue Tim Gajser (Honda), que cedió la placa roja de líder del Mundial al neerlandés. Llegará al Gran Premio de España en Intu Xanadú (Madrid) con seis puntos de ventaja sobre Febvre y con diez sobre el esloveno, en tanto que Prado continúa cuarto de la general a 62 de la cabeza.

"Para mí correr ante mi gente es lo máximo y volver al circuito de la Comunidad de Madrid para intentar repetir el triunfo del año pasado delante de la afición es todo un sueño. Espero estar bien físicamente para no defraudarles", comentó Prado.

En la categoría de MX2, el francés Tom Vialle (KTM), defensor del título, sumó un nuevo doblete para mantener alguna opción de revalidar la corona. Manda con claridad M Renaux (Yamaha) con 488 puntos, 89 más que J Geerts (Yamaha), en tanto que el galo es cuarto con 372.

El vigués Rubén Fernández (Honda) retornó tras perderse una carrera por una luxación de hombro. Abandonó en la carrera inicial por problemas técnicos y fue décimo en la segunda. Es noveno en la general con 262 puntos.