Confianza, madurez y talento. Tres palabras que definen a la perfección a Jorge Prado. El doble campeón de motocross en la categoría de MX2, aseguró el martes en un acto en Torre de Núñez que su objetivo a corto plazo es ser el "campeón" de la categoría reina del Mundial de motocross (MXGP), en la que ya participó la temporada pasada, y que tras varios aplazamientos por la pandemia arrancará, si nada lo evita, en junio. "Trabajamos para ser campeones del mundo. Es mi objetivo y sé que será complicado, pero para eso me esfuerzo cada día. Si todo sale bien, espero llegar a la última prueba y celebrarlo", dijo, confiado, el joven prodigio lucense.

Prado está recuperado de la grave lesión de fémur que sufrió a finales de 2019, durante un entrenamiento en el circuito de Malagrotta (Italia). Aquella "horrible experiencia", como la definió el martes, le ha servido para conocerse mejor y madurar como piloto.

Todavía arrastra un pequeño dolor en una rodilla que le impide hacer carrera continua —"espero que pronto me quiten el hierro que tengo puesto y dejar de tener esa molestia", dice—, algo que le obliga a trabajar su físico, principalmente, subido a una bicicleta. "Todavía no puedo hacer carrera a pie, pero lo más importante para mí es rodar en moto", comentó. El piloto lucense no quiere saber nada de una nueva lesión, y por ello reconoció ayer que ha cambiado ligeramente su manera de afrontar las carreras. "Ahora soy un piloto bastante tranquilo, es bastante extraño que arriesgue, aunque a veces hay que hacerlo para sacar un extra, pero intento rodar dentro de mis posibilidades, nunca por encima, porque lo he sufrido y lesionarse no es una opción", explicó.

Preguntado por sus rivales en el campeonato del mundo, y por el posible miedo que pueden tener por competir contra un prodigio que acumula éxitos insultantemente precoces a sus espaldas, Prado reconoció que "sí, puede que me tengan miedo porque ya me conocen del año pasado y saben perfectamente que puedo estar ahí compitiendo entre ellos", dijo.

AFICIÓN EN ESPAÑA. El lucense celebró que el motocross gane cada vez más adeptos dentro su país. "Es verdad que ha crecido este deporte en España, quizá gracias a mis triunfos en los dos mundiales y al hecho de pelear ahora por el título en la categoría reina. Es algo que inspira a muchos jóvenes a seguir su sueño y llegar algún día a donde estoy yo. El Mundial crece y me siento orgulloso de formar parte de ello", reconoció.

Una afición que, además de crecer en España, también lo hace —y lo hará— en Galicia y en Lugo, si el proyecto de un motopark con su nombre se hace finalmente realidad. "Ojalá, es algo que se prometió y espero que se pueda realizar", apuntó. "Sería súper importante para mí, siendo de Lugo, y podría funcionar muy bien, atraer a mucha gente y, por qué no, tener un gran premio en la ciudad. Sería el sueño de todos, pero si empezamos por un circuito, sería algo factible", aseguró.

El piloto finalizó su comparecencia en Torre de Núñez hablando del "orgullo y el honor" que le supone llevar el nombre de Galicia, "y de Lugo, por todo el mundo".

Por su parte, el CEO de Torre de Núñez, José Manuel Núñez, aseguró que su marca "es la primera gallega en apostar por Jorge, porque sus méritos son impresionantes, y más teniendo en cuenta su edad".

"Soy un loco del motocross"

Jorge Prado aseguró que "soy la persona a la que más le gusta el motocross del mundo. Soy un loco de este mundo, me encanta, y es uno de mis puntos fuertes, porque al gustarme tanto no me cuesta nada entrenar y me sale todo más fácil".



¿Dentro de cinco años?

Prado explicó que dentro de cinco años se ve "compitiendo en el Mundial" y descartó probar suerte en la Ama Supercross estadounidense. "Era un sueño que tenía de pequeño, pero ahora mi objetivo es el Mundial de motocross. ¿A largo plazo? No cierro ninguna puerta, pero el Mundial me atrae mucho por su nivel de pilotos, que son los mejores del mundo, y yo quiero ganar a los mejores", dijo.