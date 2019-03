Jorge Prado, baja para este fin de semana en Inglaterra

El lucense Jorge Prado (KTM), líder del mundial de motocross en la categoría MX2 y vigente campeón mundial de la misma, ha confirmado en su cuenta de Twitter que será baja para la segunda cita de la temporada, en el circuito británico de Matterley Bassin.

"Lo siento [email protected], no estaré el finde en Matterley. Tengo el hombro algo dolorido y prefiero reposar unos días para no arriesgar. ¡Nos vemos pronto en la pista!", explicó escuetamente el piloto, de apenas 18 años.

Sorry guys, I'll miss the British MXGP due to some pain in my shoulder. Better safe than sorry. See u soon on the track! pic.twitter.com/pGpUypkqPV