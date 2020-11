Jorge Prado se despide definitivamente de la temporada

El español Jorge Prado se perderá las cuatro últimas carreras del campeonato del mundo de motocross MX-GP, además de vivir una situación un tanto inusual como consecuencia de su positivo por coronavirus pues Jorge y su novia viven aislados en el piso de arriba; su madre, también contagiada, está confinada en el salón, y el padre y la hermana atienden a los "pacientes" con todas las precauciones.

Ninguno de ellos se encuentra realmente mal, pero su casa de Lommel, en Bélgica, ha pasado a ser uno de esos focos de infección y de atención que antes solo veían en los informativos.

"He mejorado mucho, ya puedo respirar hondo sin problemas, antes sí que notaba que me costaba coger aire sin toser, pero ahora estoy bien y voy recuperando el olfato y el gusto", explica Jorge Prado.

Todo empezó a su llegada a Bélgica, se encontró mal el primer fin de semana y corrió la carrera con lo que el pensaba que era un simple catarro, pero el miércoles, para la segunda cita en la arena belga, el resfriado no había desaparecido y volvió a encontrarse débil y recuerda que le costaba "respirar y tuve que hacer un gran esfuerzo porque llevaba las pulsaciones muy altas, realmente lo pasé muy mal".

"El jueves me fui recuperando y el viernes fuimos a entrenar para poner a punto la moto. Estaba contento porque hicimos un buen trabajo y me encontraba muy bien, la cosa pintaba bien para el domingo, pero de repente llegó la noticia del positivo, yo no entendía nada, era algo surrealista, una situación fuera de control. Estábamos hablando, llegó la llamada y todos se alejaron de mí... Te sientes como un apestado", recuerda en una entrevista difundida por su equipo.

"Pensé que podría correr en Arco y esperaba que la PCR diera negativa, pero tanto el neumólogo como mi médico deportivo dijeron que no era una broma y que me olvidara. Una infección pulmonar te puede dejar importantes secuelas y un atleta de alta competición necesita el ciento por ciento de sus pulmones, así que no tenía sentido arriesgar porque todavía me cansaba mucho, me costaba algo respirar y tenía las defensas bajas", explica Prado tras su segundo positivo.

El doble campeón del mundo de MX2 señala ahora sobre la pandemia que todo el mundo debe "tomárselo muy en serio y que se conciencien de que esto va en serio. Yo soy atleta profesional y he minimizado los riesgos de contagio y aún así me he contagiado sin saber cómo".

"Es una enfermedad extraña, en casa cada uno hemos tenido unos síntomas distintos, pero está claro que es fácil contagiar y ser contagiado y no puedes tomar a broma una enfermedad de la que puedes morir", insiste el piloto.

"Tengo totalmente la sensación de haber dejado algo a medias pues estaba muy bien de forma, tenía la moto puesta a punto y creo que podría haber ganado varias carreras más y siento que he perdido una oportunidad, quizás no de ser primero, que iba a ser muy complicado, pero sí de asegurar el segundo puesto y meter presión a Gajser", asegura convencido el piloto lucense.

"Creo que Gajser y yo estábamos un paso por encima en un año muy complicado, pero en constante progresión y viniendo de una lesión. Fracturas de fémur, clavícula, problemas mecánicos, penalización injusta y ahora covid, peor es imposible, por eso me ilusiona el nuevo año, porque sé que no pueden volver a juntarse tantas cosas malas", asegura el piloto lucense.

"Me quedo con esas cuatro victorias en grandes premios. Y siempre recordaré esa victoria con doblete en el Gran Premio de España, sin duda ha sido el mejor momento del año. Correr en tu país, por primera vez en MXGP, y hacer doblete es lo máximo", señala satisfecho Jorge Prado.

"Eso sí, sin público no es lo mismo, así que espero repetir experiencia en 2021 con aquello lleno de aficionados", recalca, aunque enseguida agrega que "me ha gustado lo de correr tres carreras en el mismo circuito porque vas mejorando y aprendiendo cada día y es cómodo para los equipos".

"Lo único que no me gusta es correr sin público. Sin ambiente y sin apoyo falta motivación e incluso te pones más nervioso y pierde mucha gracia", asevera Prado.