El lucense acabó la última temporada con sabor amargo pese a su mejor clasificación en tres años. Su ambición no tiene límites.

Ya es oficial que Lugo albergará la segunda prueba del Nacional 2023 en el circuito que lleva tu nombre. Un sueño hecho realidad.

La verdad es que me hace muchísima ilusión que se haya podido llevar a cabo el proyecto de tener un circuito en Lugo y más con mi nombre. Hemos apostado todos por intentar llevar ya el Nacional de Motocross a Lugo y va a ser muy emocionante para todos. Muy ilusionado de competir ahí y es un buen paso para el crecimiento del proyecto.

Cuando empezaba en esto no se imaginaba tener un circuito con su nombre en su ciudad.

No me esperaba competir una prueba del Nacional en Lugo. El circuito en el que crecí no era de competición. En los 70 se hacía alguna competición pero no recientemente y la verdad no me llegué a plantear la idea de competir en Lugo y ahora con este circuito va a ser muy bueno para el aficionado, para ver realmente lo que es el motocross, en qué consiste una carrera del Nacional y puede que atraiga más afición a este deporte.

Albergar el Nacional, de hecho, es un primer paso para una posible prueba del Mundial en Lugo.

Viene bien empezar de menos a más. El Nacional es un campeonato importante pero servirá para coger experiencia de cara a una posible prueba del Mundial. Si algún día es posible, claro.

¿Qué tiene de particular este circuito en Teixeiro?

Es muy bonito, el entorno, en medio del bosque, con los árboles que le dan un toque muy natural. Sigue un poco lo que es el relieve de la zona, está un poco en cuesta. Tiene un salto bastante grande, impresionante para los aficionados. Con un par de retoques quedaría definitivo para, por ejemplo, una prueba del Mundial. Cuando lo inauguré me pareció de los mejores de España.

¿Qué tipo de retoques necesita?

En algunos puntos hacerlos más rápidos y con más salto. Pero nada más. El circuito está muy bien, el terreno es muy agradecido, en Galicia llueve bastante y el terreno es como un jabre, da posibilidad de, aunque llueva, poder rodar en él. Es muy agradecido para el motocross.

¿Le dejó sabor amargo la tercera plaza en el Mundial?

En general, toda la temporada fue un poco amarga, por el hecho de que se pudo hacer más con otras herramientas. Con lo que tuvimos saqué más del cien por cien y pude poner la moto en el podio en muchas ocasiones, en más de diez. Gané una prueba y terminé tercero, no estuvo mal del todo pero para los resultados que puedo conseguir, es verdad que me sabe a poco. Contento por otra parte, hice lo mejor que pude porque me esforcé al máximo.

Tuvo demasiados obstáculos. Una lesión de hombro, el covid al final de la temporada...

Fue difícil. También una moto totalmente diferente que complicó mucho todo y el poder ser competitivos. Con lo que teníamos intenté sacarle el mayor partido posible. La lesión de hombro me hizo que me perdiera una prueba, me recuperé rápido y al final pasó lo del covid. Temporada complicada pero en el deporte todas lo son. Hay que saber sobreponerse a las dificultades.

¿Qué aprendió de un año tan complicado?

Que hay que poner todo muy buen a punto a principio de temporada para poder disfrutar después. Este año lo estamos haciendo, con más tiempo que la temporada pasada. De cara a 2023 nos quedan un par de meses para trabajar y mejorar la moto lo máximo posible y ser competitivos desde el principio.

¿Cómo va la evolución de la moto?

Hay cosas que se van mejorando. No es fácil, el modelo nuevo es complicado pero estamos haciendo mejoras. El trabajo sigue, no ha terminado y hasta la primera carrera en Argentina (11 y 12 de marzo) queda mucho tiempo para trabajar. Creo que llegaré a esa prueba al cien por cien, físicamente y con la moto.

Y de rivales, los Gasjer, Febvre, Herlings y Seewer de siempre, ¿no?

Son siempre los mismos. Herlings, Gasjer y Febvre. Seewer que hizo este año segundo… pero creo que sobre todo Gasjer y Herlings van a ser los más duros. Hay que llegar preparados para poder luchar contra ellos.

¿Ha logrado desconectar para afrontar la próxima temporada al cien por cien?

Me cogí un poco de tiempo libre y tuvimos pruebas y test con el equipo para poner la moto a punto. Empecé a entrenar hace un mes. Fue un parón muy breve y otra vez reenganchamos con los entrenamientos y el año que viene, si tengo las herramientas en su sitio, creo que va a ser una buena temporada. Tengo nivel para conseguir el título. Trabajar duro y a ver si ponemos todo en su sitio para ser súper competitivos en 2023.

Quedó sexto en su primera participación en el Mundial absoluto en 2020, quinto en 2021 y tercero en 2022. La progresión es evidente y solo queda esperar un subcampeonato o un campeonato.

Dicho así parece que hubo progresión pero desde dentro son tres temporadas que luché por el título. En 2020 me pilló el covid cuando iba tercero, bastante cerca del segundo y del primero a falta de cuatro pruebas. No pude competir más. 2021 iba segundo y tuve el accidente en salto de meta cuando ganaba la manga y me lesioné. Tres temporadas que siento que he luchado por el título pero por una cosa o por otra siempre pasa algo. A ver si en 2023 tenemos un poquito de suerte, dar el máximo en cada carrera y a ver si nos llevamos el título.