Jorge Prado se hace más líder en Indonesia

Jorge Prado cerró el Gran Premio de Lombok en Indonesia más líder, si cabe, en el Campeonato del Mundo de Motocross. El lucense fue el más rápido en los entrenamientos, se impuso con solvencia en la manga clasificatoria, dio una lección de poderío en la primera manga y solo cedió ante el francés Romain Febvre en la segunda. El resultado es que Prado terminó segundo el gran premio pero con su victoria en la quali del sábado se marcha de Lombok más líder todavía.

La undécima prueba del Mundial resultó ser muy emocionante, con un Jorge Prado más agresivo de lo esperado y de lo necesario, pero es que el gallego era el más rápido en el terreno blando y no quería que nadie se subiese a sus barbas. Por eso en la primera manga, aunque salió cuarto, apretó y fue superando a Seewer, Fernández y Febvre para demostrar que por algo es el líder.

En la segunda manga, Febvre volvió a adelantarse de inicio y el lucense quiso contestarle, entraron en un arriesgado mano a mano y al final Jorge prefirió conformarse con esa segunda plaza en la manga y por tanto en el cajón. "Me he encontrado a gusto en todo momento en la pista y notaba que podía ir más rápido y por eso he atacado. Después con el sol tan bajo tenía problemas de visibilidad y he preferido mantener la posición. Estoy súper contento de salir de aquí ampliando mi ventaja en el liderato, otro paso muy importante hacia el objetivo", ha explicado.

El otro gallego, Rubén Fernández, estuvo muy peleón durante todo el fin de semana y consiguió dos brillantes quintos puestos que le permiten ascender al tercer puesto de la general. En MX2, Jago Geerts regresó a la senda del triunfo y lo hizo con contundencia, por delante del líder del Mundial, Andrea Adamo. La siguiente cita del Mundial será el 16 de julio en la República Checa.