Jorge Prado: "Me gusta el motocross porque puedo ser creativo en la pista"

El campeón del mundo de motocross en la categoría de MXGP, el lucense Jorge Prado, mantuvo este jueves una animada charla con los alumnos de la facultad de Humanidades de la USC donde respondió a las cuestiones relacionadas con la consecución del Mundial en la máxima categoría la pasada temporada. El evento fue organizado por la firma de bebida energéticas Red Bull, patrocinador personal del deportista lucense. Como prolegómeno a la charla se proyectó un documental sobre la primera experiencia de Jorge Prado en el AMA Supercross, el campeonato estadounidense de motocross, donde se daba a conocer el debut en esta competición del piloto de Gas Gas. Tras el pase del vídeo, de unos treinta minutos de duración, llegó el turno de preguntas por parte del alumnado de Humanidades.

Jorge Prado sacó la experiencia que le avala frente a los medios de comunicación para descubrir aspecto de la vida de un deportista profesional desconocido para el gran público. El campeón del mundo destacó que su vida está programada las 24 horas del día durante la temporada.

"Mi vida está enfocada al entrenamiento diario. Entreno por la mañana, normalmente hago tres horas de bicicleta, porque es un deporte que me encanta y practica todas las modalidades desde carretera, a montaña o gravel, me gustan todas y tengo bicis para cada una de estas especialidades. Luego como, por la tarde hago la segunda sesión de entrenamiento de fuerza en el gimnasio, cena y a las diez ya estoy en la cama. Es una vida que para algunas puede resultar aburrida, pero a mi me gusta", explicaba Prado ante una audiencia que quiso conocer cual era su mentalidad para aguantar en la élite en los buenos y malos momentos.

"Lo más importante es que me encanta el motocross. Empecé a montar en moto a solo 200 metros del actual circuito donde se va a correr esta prueba del Mundial en Lugo y lo hice porque me divertía. Eso es lo más importante. Mantener siempre la mentalidad positiva y la concentración, pese a los inconvenientes que te encuentres en el camino, es lo más importante".

Jorge Prado también recordó su desagradable experiencia con el covid, cuyo virus le afectó hasta en dos ocasiones en el tiempo. "En 2019 me contagié de covid y me afectó mucho a mi físico, lo pasé muy mal, luego tuve la lesión en el 2020 y al año siguiente me volví a infectar de covid. En esos momentos piensas si algún día podrás alcanzar tus metas. Fue duro, pero lo superé y llegué a ser campeón del mundo de MXGP, la categoría reina del motocross", explicó.

El piloto de Gas Gas también reconoció que los años 2011 y 2012 supusieron un ante y un después en su carrera deportiva. "En 2011 me proclamé campeón del mundo y de Europa de 65 cc. Fiché por Red Bull KTM y me fui a vivir con mi familia a Lommel, en Bélgica. Fue un punto de inflexión en mi carrera y en mi vida", reconoció el deportista de 23 años.

Los pilotos del Mundial de motocross superan las 190 pulsaciones por minuto durante la disputa de las 19 carreras que componen el campeonato. Para mantener esta frecuencia cardíaca, la preparación física es fundamental. "A 190 pulsaciones vas en zona roja durante 35 minutos, y hacemos dos mangas en cada Gran Premio. Tienes que entrenar la fuerza para soportar la inercia de los giros, los cambios de dirección y para prevenir las lesiones, porque si mantienes una buena masa muscular te ayuda en el momento de una caída a no sufrir una fractura", asevera.

Jorge Prado desveló a la audiencia universitaria que tuvo la oportunidad de pasar a las carreras de velocidad sobre un circuito de asfalto pero la idea no le sedujo porque "los circuitos de velocidad son siempre iguales, más básicos, en cambio, los de motocross cambian a cada vuelta, la tierra y la arena se desplazan y cada vuelta es diferente a la anterior. Me gusta porque en el motocross puedo ser creativo en pista", concluyó el campeón del mundo.

El acto tuvo continuación con la celebración del Race and Win, un evento que simulaba un gran premio de motocross, aunque en este caso sobre minibikes, y que albergó el aparcamiento de Humanidades, donde los alumnos compitieron entre sí por ver quien era el más rápido en completar una vuelta al trazado.

El mejor ganó dos entradas para presenciar el Gran Premio de Galicia que acoge Lugo este fin de semana.