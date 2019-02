Jorge Prado gana en los 'Internazionali' italianos en medio de un temporal de nieve

El español Jorge Prado, actual campeón del mundo de MX-2, logró este domingo, esta vez en Ottobiano, una nueva victoria en los Internazionali italianos de motocross, que sirve de calentamiento antes del Campeonato del Mundo.

Después de su triunfo hace una semana en la arena de Cerdeña, esta vez ha sido la pista mundialista de Ottobiano la que ha visto al gallego firmar un nuevo triunfo, a pesar del temporal de frío y nieve que cubrió de blanco el trazado y lo dejó casi impracticable.

Y en esas condiciones adversas, con un circuito peligroso por sus profundas roderas y sus zonas enfangadas, los favoritos del Mundial acreditaron su condición. Prado ganó de forma amplia en MX2, en una prueba que dominó prácticamente desde el principio, Cairoli hizo lo propio en MX1 y en la superfinal el lucense logró subirse al cajón como la mejor 250 cc –frente a las 450 cc de los dos primeros clasificados, Antonio Cairoli y Tim Gajser–.

"He salido muy bien, pero pronto he visto como las cuatro y medio me pasaban saliendo de la primera curva. Después he hecho una buena primera vuelta y he esperado el momento para pasar a Haarup –que finalmente fue quinto– y ponerme tercero. Estoy muy contento con el resultado, por la victoria en MX2 y por volver a subir al podio de la superfinal. Seguimos por el buen camino", declaró Prado tras su éxito de este domingo.

La próxima semana, Prado tomará parte en la última carrera de este campeonato de pretemporada, en la pista de Mantua.