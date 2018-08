Jorge Prado gana el GP de Suiza y consolida su liderazgo

El lucense Jorge Prado (KTM) se impuso en el GP de Suiza, disputado en el circuito de Frauenfeld-Gachnang, con lo que mantiene su ventaja al frente de la general del Mundial de MX2.

Triunfo en Suiza, noveno Gran Premio del año y mantenemos la ventaja en el campeonato ¡Grande!

Great victory in #MXGPSwitzerland to keep the red plate with the same advantage pic.twitter.com/7Lkb8TJRt3