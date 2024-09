Jorge Prado gana en la clasificatoria de Cózar y acaricia el Mundial de MXGP

Con la misma serenidad de siempre, con la solvencia con que comenzó el campeonato ganando las cuatro primeras pruebas, con la determinación que le llevó a remontar la desventaja frente a Gajser y con esa extraordinaria acumulación de talento, Jorge Prado ha dado su penúltimo paso hacia el título de campeón del mundo 2024 de MXGP. Sería su cuarto título Mundial después de los dos conseguidos en MX2 y la corona de la clase reina del año pasado, pero todavía tiene que poner ese broche de oro a la temporada en las dos mangas del domingo, que prometen ser apasionantes.

Con el circuito manchego a rebosar de público, Prado no defraudó y comenzó el fin de semana con frialdad y eficacia. Tenía el tercer tiempo en los cronos, pero arrancó primero y, como le gusta hacer al lucense, marco un ritmo incontestable que le llevó a una victoria de manga clasificatoria que le genera otros dos puntos de colchón sobre su rival Gajser que solo pudo ser tercero.

De esta forma, el piloto español afronta la última manga de este Mundial con nueve puntos de ventaja, con lo cual le bastaría con ser tercero en una manga y segundo en la otra para conquistar el cetro.

Jorge estaba sonriente en las celebraciones con la afición pero siempre con mucha cautela: "Ha sido una carrera complicada, con mucho calor y en una pista con muchas piedras. No es precisamente el tipo de circuito que se me da bien, pero el plan ha funcionado, quería salir primero y tirar a mi ritmo y así ha sido. De momento contento, pero aún no está todo hecho y mañana saldré a darlo todo de nuevo." Preguntado por si iba a correr a la defensiva con la calculadora, Jorge fue contundente: "Yo siempre salgo a ganar".

Rubén Fernández finaliza séptimo la clasificatoria

El otro gallego, Rubén Fernández, se clasificó séptimo en la manga, mientras que Oriol Oliver fue el mejor español en MX2, terminando décimo. En el Europeo de 125 Sálvador Pérez, convaleciente de un proceso gripal, ha hecho una gran remontada para meterse entre los diez primeros. De esta forma el Campeonato del Mundo afronta su última jornada en la que, si todo sigue la lógica de las últimas pruebas, podríamos presenciar algo parecido a lo que Jorge Prado nos hizo vivir en Ímola en 2018, en Uddevalla en 2019 y en Maggiora en 2023. El título está más cerca, aunque hasta el último salto...