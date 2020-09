Jorge Prado: "Estoy súper contento; he terminado totalmente vacío"

La emoción embargó a Jorge Prado tras conseguir este miércoles en el Gran Premio Cittá de Faenza su primer triunfo en el campeonato del mundo de MXGP, la máxima categoría del motocross. En su séptima cita, el lucense tocó el cielo con sus manos.

"Estoy súper contento, ha sido un fin de semana buenísimo, he hecho dos salidas perfectas y dos mangas muy completas, con buen ritmo y aguantando hasta el final. He terminado totalmente vacío", señaló.

Jorge cruzó la meta emocionadísimo y rompió a llorar mientras todos sus rivales le rodeaban para felicitarle, había conseguido la enésima hazaña de su palmarés: "Entrando en una de las mesetas he perdido las dos ruedas y casi me caigo, eso lo ha aprovechado Gajser para pasarme. Luego he intentado atacarle, pero iba muy deprisa y he preferido asegurar el segundo puesto defendiéndome de Cairoli que también venía fuerte. Es increíble, pero aquí estoy, súper feliz por haber ganado mi primer gran premio en MXGP".