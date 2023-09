Jorge Prado: "No especulé; iba tan concentrado que no sabía que era campeón"

Desde Italia, donde vive y ha conquistado gran parte de sus éxitos, Jorge Prado analiza su título mundial tan solo 24 horas después de hacer historia en el motociclismo español.

¿Cómo fueron las primeras sensaciones cuando sabe que es campeón del Mundo de motocross?

Es un sueño hecho realidad. Todo el sacrificio, todo el trabajo duro y el levantarte todos los días con la motivación de dar el 100% para algún día estar en la posición de luchar por un título se hace realidad. Tienes tu recompensa después de un trabajo enorme que no se ve. Me quito un peso de encima porque es algo que deseaba tanto que a veces parecía que pesaba la mochila. Súper contento y orgulloso de conseguirlo.

Afrontaba su primer matchball este pasado fin de semana. ¿Qué pensaba antes de las carreras?

Fue un fin de semana en el que me sentí bastante nervioso, sobre todo antes de las carreras. Cuando sabes que te juegas tanto no quieres dejar pasar la oportunidad, quieres hacerlo lo mejor posible y no cometer fallos. Pero es verdad que una vez que me subí encima de la moto me sentí concentrado y muy metido en mi propia carrera. Después de una buena salida pude ganar la manga y ese era mi objetivo, ganar. Eso fue lo que me hizo conducir de una manera más suelta, sin pensar tanto en el campeonato y disfrutando de la conducción.

¿No hubo especulación ni cálculos por el título?

La verdad es que no. Tampoco el equipo me quiso poner en la situación de darme demasiada información para que no aflojase. De hecho en la última vuelta me avisaron de que era campeón del mundo pero iba tan concentrado que ni siquiera vi la pizarra. No sabía que era campeón del mundo ni en meta, me enteré cuando vi a todo el mundo celebrando. Fue increíble.

La arena de Maggiora ya es uno de las más especiales en su carrera. Además hay una vinculación especial con Italia. Allí ha conquistado muchos éxitos. Un país talismán.

Sí, en Italia siempre pasa algo. Mi primera victoria en un gran premio, mi primer mundial y mi primer mundial de MXGP. Muy contento. Maggiora me deja un sabor de boca súper bueno. De cara a mi equipo, además, ha sido un fin de semana tremendo. Competir en un equipo con estructura italiana ha sido perfecto para ambos.

Romain Fevbre estuvo ahí hasta el final. ¿Sintió la presión en las últimas carreras? Venía lanzado.

No sentí esa presión. Me enfadé bastante en la anterior carrera con los problemas mecánicos que hicieron que perdiera muchos puntos, pero tenía bastante ventaja. En las carreras anteriores él ganaba los grandes premios pero alargaba la distancia o la dejaba igual. Era frustrante para él ver que no se podía acercar. Yo siempre tuve la cabeza fría y el objetivo claro.

Decía a principio de temporada que era su año y lo ha sido. ¿Vio peligrar el título en algún momento?

Siempre hay que estar en alerta. Es un deporte de mucho riesgo y es por eso que hay que mantener la concentración durante la temporada. Pero es verdad que nunca dejé de creer.

¿Cómo gestionó todo esto? Una caída en algún entrenamiento pudo dejarle sin título.

Es un deporte de tanto riesgo que una caída puede conllevar una lesión. Además nosotros, que entrenamos tanto durante la semana. Mentalmente fue complicado porque no quieres asumir demasiados riesgos pero a la vez tienes que seguir concentrado. Fue difícil pero lo llevé bien. Estas últimas semanas fueron las más complicadas, no quería que un pequeño fallo entrenando me llevase a una lesión y no poder hacerme con el título. Ahí sí que hubo momentos de algo presión a nivel mental.

Le han respetado lesiones. Otros años ha tenido caídas graves o incluso covid.

Ha salido todo redondo. A veces haces lo mismo y las cosas no salen, pero ha sido mi año.

La próxima carrera va a ser especial para usted por llevar el número uno.

Va a ser muy especial competir con el número 1, como nuevo campeón del mundo. Lo importante será disfrutar, por fin voy a correr disfrutando más de la moto y de la competición. Y en una pista (Matterley Basin) que es muy chula para competir y ganar.

¿Cuál es el objetivo en Inglaterra?

Ganar, siempre salgo a ganar, cuando tengo presión y cuando no la tengo, como en este caso. Yo solo pienso en ganar todas las carreras.

Le dio suerte el circuito con su nombre que inauguró en Lugo el año pasado.

Me ha dado suerte, sí. Me ayudó mucho de cara a la primera prueba en Argentina. Me ayudó a coger ritmo de competición. Contento de que el proyecto se haya llevado a cabo y que siga funcionando.

¿Será habitual verle por aquí antes del inicio de cada temporada? Puede ser una bonita tradición que este año finalizó con el título mundial de la máxima categoría.

Me gustaría bajar el año que viene y preparar la primera carrera de la temporada en Lugo, sí. Espero que sea posible.

Repitió título de manera consecutiva en Mx2 (2018 y 2019). ¿Ocurrirá de nuevo en la máxima categoría? ¿Se viene un segundo Mundial seguido otra vez?

Espero que sí. Espero entrar en la temporada con buena inercia, después de este gran 2023, y hacer pequeñas mejoras en pretemporada para llegar más fuerte.

"Tengo ganas del AMA Supercorrs, pero es algo que veo a largo plazo"

La Liga de las Naciones de motocross se celebra los días 6, 7 y 8 de octubre. Llega como el mejor piloto de motocross del mundo y con más ganas que nunca de representar a España.

Tenemos un buen equipo este año. Tengo muchas ganas de estar ahí y ahora más después de ser campeón del mundo. Será un evento bonito, y diferente porque es en equipo.

¿Aspiran a más este año? Llega con la motivación por las nubes.

Tenemos un equipo bastante bueno. Tenemos a Rubén Fernández, que hizo podio este fin de semana, a David Braceras, que hizo top 10 en MX2, y yo, que soy campeón del mundo de MXGP. Podemos ser uno de los equipos más fuertes. Un buen resultado sería estar entre los cinco primeros, pero por qué no soñar algo más y estar en el podio. Sería histórico para España.

Ser campeón del mundo de MXGP era uno de los grandes sueños de su vida, pero tiene otro, que es participar en el AMA Supercross de EE.UU. ¿Lo ve más cerca ahora, después de este éxito?

Por ahora sigo concentrado en el Mundial de motocross. El sueño americano lo veo a largo plazo si me convence. Tengo ganas de probar Supercross y de ver si es algo que me pueda interesar. Una vez que haya probado y que vea que me gusta, decidir de cara a un futuro si lo veo factible o no.