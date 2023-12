Jorge Prado demuestra que los sueños se hacen realidad

A veces, solo a veces, los sueños se hacen realidad. Por complicados que sean, por lejos que queden. Eso sí, para ello hace falta sacrificio. La gloria no cae del cielo. Lo sabe bien Jorge Prado, que en 2023 vio el planeta entero desde lo más alto, desde el podio que lo acredita como campeón mundial de la categoría reina del motocross mundial. Una historia con final feliz que empezó años atrás.

La pasión por la motos de Jorge Prado le viene de familia. Aprendió a mantenerse en equilibrio sobre las dos ruedas casi al mismo tiempo que a andar y pronto se vio que su vida iba a estar encaminada hacia el motociclismo. Pudo haber elegido otra disciplina, en todas era bueno, pero escogió el motocross y eso tenía una carga: para ser alguien debía irse de Lugo, de España. Su familia lo dejó todo y se marchó a Bélgica, donde demostró que no se había equivocado, que era un elegido de esa disciplina.

Primeros éxitos

El tiempo pasó, Jorge creció y los éxitos fueron cayendo. En 2011, con 10 años, fue campeón del mundo júnior; en 2015, con 14 años, se convirtió en el más joven en ganar un campeonato de Europa de 125 cc, y en 2019 y 2020, siendo aún un adolescente, se proclamó campeón del mundo de la MX2, la segunda categoría.

El gran salto

En 2020, el piloto lucense decidió dar el salto a MXGP, quería correr con los mejores. Finalizó sexto; al año siguiente acabó quinto, al siguiente tercero, y el 17 de septiembre de 2023, en una soleada tarde de domingo, en la localidad italiana de Maggiora, se convirtió en el primer piloto español que conseguía un campeonato del mundo en la máxima categoría del motocross.

Llegaba al Gran Premio de Italia con una cómoda ventaja en la clasificación general sobre el galo Romain Febvre, pero faltaba dar la estocada. Y a Jorge Prado le sobró una manga. Se impuso con solvencia en la primera de las dos programadas y su gran rival se fue al suelo. Cuando llegó a boxes vio que había mucho alboroto y entonces comprendió que todo el trabajo realidad, el sacrificio, había merecido la pena, el sueño se había hecho realidad. Era campeón del mundo.

Lágrimas de alegría

Jorge se echó a llorar rodeado de champán, gritos, pancartas, banderas... alegría. «Es el día más feliz de mi vida, he trabajado desde muy pequeño buscando este objetivo. Ha sido duro el camino y larga la espera de este año, pero lo hemos conseguido y tengo que estar muy agradecido a mi familia, a quienes me han ayudado desde el principio y a la afición que tanto me apoya. ¡Un sueño hecho realidad!», dijo tras terminar la carrera.

Temporada redonda

El título logado por el piloto lucense en 2023 no admite discusión. Fue el mejor de principio a fin y se convirtió en el rival a batir desde la primera prueba del Mundial, el GP de Argentina. Su regularidad fue absoluta y eso le permitió contar con una ventaja en la clasificación del campeonato provisional que le permitió evitar sorpresas en los últimos compases del año

En Maggiora, a falta del Gran Premio de Gran Bretaña, Jorge Prado puso la guinda a su obra de arte, a una temporada que dejó unos números para el recuerdo. Diez pole positions, 219 vueltas lideradas, 16 podios en Grandes Premios y 14 victorias en mangas subrayan su dominante campaña. Sin duda, estadísticas que se convertirán en una referencia en los años venideros, unos años en los que el lucense luchará por repetir su éxito. El reto ahora es defender lo que tanto le ha costado ganar. Pero antes de volver al ruedo, Jorge se dará un gusto, uno solo al alcance de los mejores. En el comienzo del año 2024 correrá tres pruebas del Ama Supercross de EE.UU. Pero esa será otra historia. Otra de las muchas que le quedan por escribir al lucense en el mundo de las dos ruedas. La que viene de firmar en 2023 forma parte ya de la leyenda del motociclismo español, tan asiduo a los éxitos, pero que nunca había saboreado uno en la elite del motocross. Hasta que llegó Jorge Prado. Hasta que un chaval de Lugo, después de mucho sacrificio, comprobó que los sueños, a veces, se hacen realidad.