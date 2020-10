Jorge Prado no podrá competir este domingo tras dar positivo por coronavirus

Solo el coronavirus parece poder frenar a Jorge Prado, que no podrá repetir triunfo este domingo en el circuito flamenco de Lommel tras dar positivo por covid-19.

El lucense no estará en una prueba a la que llegaba con serias opciones de superar al italiano y compañero en KTM, Antonio Cairoli, y colocarse segundo en el Mundial de MXGP, a rebufo del líder y actual campeón del Mundo, el esloveno de Honda Tim Gajser.

"Como es normal, el pasado miércoles, antes de la carrera —el Gran Premio de Limburg que ganó—, todos realizamos los test de covid-19. Hoy (por este sábado), recibí los resultados, que dieron positivo en coronavirus. Me siento muy frustrado por no poder participar en la carrera, porque mi trabajo como piloto profesional me hace tomar el máximo de precauciones posibles en todo momento. Mi única rutina ha sido ir a entrenar y competir. Cuando volví a casa me encerré en una burbuja hasta que fui requerido. Desafortunadamente no se sabe mucho de este virus y no tengo ni la más mínima idea de cómo o cuándo lo pude coger. Espero recibir pronto un test negativo para volver a competir lo más pronto posible", declaró Jorge Prado en un comunicado