Jorge Prado cree que todavía le faltan "horas de moto"

El piloto lucense Jorge Prado, campeón del mundo de MX2 en 2018 y 2019 y ahora en la categoría reina (MXGP), afronta este fin de semana en Kegums (Letonia) el regreso a la acción de los Mundiales de motocross, y lo hace casi plenamente recuperado de una fractura de clavícula que lo tuvo apartado de la competición.

Prado, de 19 años, celebra el regreso de las carreras cinco meses exactos después de la disputa del último Gran Premio, en Valkenswaard (Países Bajos).

"Físicamente estoy bastante bien. Esta semana fue bastante dura con muchos entrenamientos y por eso estoy algo cascado, pero bien. No estoy al 100 %, pero bastante bien. Muy bien para el tiempo que llevo en la moto. A ver, para hacer las dos mangas de 35 minutos a fondo no, pero para hacer las mangas a muy buen ritmo sí", afirma en una entrevista que difunde su equipo.

El gallego cree que, en general, le "faltan más horas de moto". "Puedo hacer muchos kilómetros en bici o levantar muchas pesas, pero al final lo que me faltan son horas sobre la moto. La moto es el entrenamiento principal y lo demás son complementos, pero la base tiene que tener muchas horas de moto. Es lo que más me falta", señala.

Sobre su paso a MXGP Prado explica: "Me siento muy cómodo con la 450, me he adaptado bien y aunque todavía puedo mejorar mucho en la puesta a punto y en mi pilotaje cuando tenga más horas, no echo nada de menos la 250. Son distintas, pero al final es motocross, con una moto llegas más fácil a los saltos y con otra te cuesta más, con una aceleras más, pero te cuesta más frenar por su inercia. La 450 es más potente y llevas más velocidad, a mí me encanta".

Prado dice que se considera "un piloto de carreras". "No soy un piloto de entrenamientos y si cogemos las referencias que estamos viendo por aquí, creo que puedo ser un piloto de cabeza. Yo soy un piloto ganador, ya soy campeón del mundo y mi mentalidad es de ganador, no de hacer un quinto, me da igual quien esté delante".

Sobre la pandemia que vive el mundo, Jorge Prado afirma: "No creo que sea un año para olvidar, al contrario, para recordar, para aprender y para valorar lo que teníamos, la libertad que teníamos, lo fácil que era la vida y con este virus hemos comprobado como se puede complicar todo tanto como para tener que estar en casa encerrado".

"Por eso hay que valorar la suerte que tenemos de poder salir cada día de casa, de poder montar en moto, y con las lesiones he aprendido a disfrutar de cada día de entrenamiento, a aprovecharlo al máximo porque es un día más que entreno, un día más que me lo paso bien, porque para mí es mucho más que un trabajo, es mi pasión y tengo la suerte de poder vivir de mi pasión", comenta.