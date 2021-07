Jorge Prado consigue la primera victoria del año y ya es tercero en el Mundial

Era cuestión de tiempo y sucedió en Loket, una de las pistas carismáticas del mundial y en la que Jorge Prado (KTM) ya había escuchado el himno nacional. A la quinta ha ido la vencida, después de haberlo rozado varias veces a lo largo del año, el lucense dió un puñetazo sobre la mesa en Chequia, se subió a lo más alto del cajón y removió la tabla de clasificación para pasar a ser tercero del Mundial, muy cerca ya de la cabeza.

El lucense estaba motivado ante este regreso a terreno duro tras la estresante carrera de Oss, tanto que salió a los cronos a comerse el mundo, pero con el mínimo desgaste; marcó el mejor crono de salida, dio cuatro vueltas y se fue a descansar.

Con la pole position y su especial habilidad para arrancar primero estaba hecho mucho trabajo. Así fue en la primera manga donde con un nuevo holeshot puso en fila a todos sus rivales y mantuvo a raya al campeón del Mundo y líder de la general, Tim Gajser, que fue el único capaz de seguir su estela. Liderando todas las vueltas, sin cometer ni un solo fallo en toda la manga, el 61 cruzaba la línea de meta en primera posición por primera vez en la temporada. Gajser quedó segundo y Febvre, tercero.

La segunda manga empezaba con un nuevo holeshot de la KTM del mejor piloto español de todos los tiempos, pero en la primera vuelta su compañero de equipo y rival, Toni Cairoli, le superó para no abandonar ese puesto hasta el final.

Jorge cedió también ante el empuje de Jeremy Seewer, pero resistió el empuje de Coldenhoff para terminar tercero y asegurarse el peldaño más alto del podio.

El éxito de Prado se veía ampliado por el mal día de Gajser y de Febvre, con sendas caídas que les hacían dejarse un buen puñado de puntos. J

Jorge estaba cansado pero pletórico tras la carrera: "Ha sido un día perfecto, no puedo pedir más. Desde los entrenamientos me he encontrado muy bien en la pista, he arrancado bien en las dos mangas y he podido conseguir la victoria. En la primera he rodado muy a gusto, pero en la segunda estaba más rota la pista y he notado el cansancio, pero he podido dosificar para conseguir el objetivo."

El Mundial lo lidera aún Gajser con 194 puntos frente a los 183 de Cairoli y los 177 de Prado, quien supera a Febvre y Herlings.

El mundial se desplaza a Bélgica donde el próximo fin de semana se disputará un nuevo gran premio en otra pista carismática, Lommel. Jorge Prado vuelve a su segunda casa y a su 'querida' arena.