¡Jorge Prado, campeón del mundo de MXGP!

Jorge Prado se ha proclamado este domingo campeón del mundo de MXGP. Lo hizo tras conseguir el primer puesto en la primera manga del Gran Premio de Italia, mientras que su principal competidor, el francés Romain Febvre tuvo que abandonar por problemas mecánicos.

Con este resultado, el piloto lucense suma 93 puntos de distancia con el de Kawasaki a falta de 85 por disputarse entre la segunda manga de Italia y los 60 en disputa en Gran Bretaña, el último en celebrarse la semana que viene. Con esos puntos, Prado logra la ventaja matemática para hacerse con su primer Mundial de la categoría reina y lo hace con la marca española GasGas.

Jorge Prado is the new MXGP World Champion 🏆 👑



