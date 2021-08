La siempre esperada arena de Lommel nunca defrauda. La complicada pista belga volvió a ofrecer este fin de semana carreras emocionantes y muy interesantes para el devenir del campeonato del mundo de motocross. En un año en el que las cosas están más igualadas que nunca entre los grandes favoritos, cada gran premio da un giro de guion. En Bélgica Febvre y Herlings han recuperado parte de lo que perdieron en Chequia, mientras los líderes Gajser y Cairoli han visto reducir su ventaja. En medio, el lucense Jorge Prado, sin llegar a saborear la gloria del podio, volvió a salvar muy bien los muebles y obtuvo un brillante cuarto puesto en un gran premio que empezó con traspiés.

"Siempre me gusta correr en la arena de Lommel y me hubiera gustado ganar como otros años, pero, aunque no he hecho malas salidas, no he podido hacer holeshot y además en la primera manga he caído al principio y he tenido que remontar mucho. En la segunda manga, a pesar del desgaste de la primera, he podido mantenerme en la pelea hasta el final. Me hubiera gustado subir al podio, pero por lo menos seguimos ahí en la lucha", explica.

Jorge Prado terminó sexto y tercero en las mangas

En entrenamientos Prado marcó el tercer mejor tiempo, solo superado por el campeón del Mundo Tim Gajser y el piloto local Jeffrey Herlings, que regresaba a la competición después de la lesión de hombro que lo había dejado fuera de la pista en las tres últimas mangas. La decisión la había tomado el holandés el día antes y salía a intentar coger unos cuantos puntos, pero la ocasión se le presentó perfecta para hacer una más de sus heroicidades, demostrando ser el mejor piloto del mundo en arena.

Herlings ganó la primera manga tras superar al francés Febvre que lideró más de la mitad de carrera. Por su parte, Prado, que había arrancado en la quinta posición, se fue al suelo cuando intentaba superar a Seewer. A partir de ese momento, el gallego inició una impresionante remontada desde el puesto 14º hasta el sexto, superando incluso a Gajser, quien también había caído en las primeras vueltas.

La manga final tuvo un comienzo bien distinto, con Herlings por los suelos en la salida y con Febvre y Jonass marcando el ritmo por delante de Prado y Gajser. El lucense estuvo en todo momento en la pelea y aguantó el ritmo hasta el final después de verse envuelto en varias luchas. Al final terminó tercero en la manga y cuarto en la general del gran premio por detrás de Febvre, Herlings y Jonass.

De esta forma, Prado consiguió un valioso botín con más puntos que Gajser y Cairoli, que le preceden en la general, y solo es superado por el ganador del Gran Premio, Romain Febvre.