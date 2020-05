Jorge Matamoros: "No pienso en la retirada, es algo que miro año a año"

Pasó varios días inquieto. Y no solo por la pandemia, el confinamiento y todo lo que conlleva. Jorge Matamoros, un clásico en el Pescados Rubén y en el fútbol sala nacional, lleva mes y medio pendiente del futuro de su equipo, algo que desde ayer tiene más claro. Si la directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el CSD lo admiten, no habrá descensos este año. Todo un alivio tanto para él como para el resto de sus compañeros en el conjunto naranja, ya que el Pescados Rubén FS ocupaba puestos de descensos cuando se suspendió la Liga por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

¿Tiene ganas de volver a entrenar?

Sí, vamos a ver qué pasa. No sabemos si se reanudará o se dará por finalizada la Liga. En el caso de que fuera la última opción habría que entrenar algo, porque no podemos estar parados cuatro o cinco meses.

Parece que lo más probable es que no haya descensos y que el título se juegue en un play off exprés en una sede única.

La opción más probable sería jugar un play off con los ocho primeros equipos para buscar el campeón y no habría descensos. Yo creo que eso es lo más factible y lo menos peligroso, jugar el play off en una sede única a partido único. Para mí sería la mejor opción de todas. No bajaría ningún equipo, subirían dos. Recuerdo un año en Segunda, cuando subí con el Pinto, que era una Liga de 18 equipos. Sería cuestión de jugar cuatro jornadas más.

¿Hace autocrítica de la temporada del Pescados Rubén Burela FS en su vuelta a Primera División?

Es verdad que jugamos bien, pero no conseguimos los resultados que esperábamos. Una de las cosas que tenemos que mejorar es la finalización. No se puede puntuar metiendo uno o dos goles por partido. El equipo se dejó el alma en los partidos, hizo buen juego, pero la pelotita no entraba.

¿Quizá faltó otro goleador?

También hubo situaciones de mala suerte. Iago Míguez y Jacobo, que eran los otros dos pívots, se lesionaron, y en la primera vuelta lo pasamos mal. Luego fichamos a Eto’o, que estaba entrando en juego, a Xande y Pixote, que estaban ayudando... Faltaban siete jornadas y nos podíamos salvar, aunque si finalmente solo se juega el play off nunca sabremos si nos hubiéramos salvado.

Una de las cosas que tenemos que mejorar es la finalización; no se puede puntuar metiendo uno o dos goles por partido

A nivel físico el Pescados Rubén FS sí que estaba en la elite de Primera, ¿no?

Sí, físicamente estábamos muy bien, éramos muchos jugadores y mucha rotación. Jugamos bien al fútbol sala, pero nos faltó meterla, ese instinto asesino.

Con una efectividad normal de cara a puerta, ¿estarían a mitad de tabla cuando se suspendió la Liga?

Sí, es lo que te digo, teníamos la sensación de haber hecho buenos partidos, pero marcando uno de dos goles... Y en cambio, los otros equipos se encerraban, y te metían tres o cuatro goles a la contra.

¿Tiene contrato para la próxima temporada con el Pescados Rubén?

Sí, tengo esta temporada y otra más, finalizaría el contrato en el verano de 2021.

¿Le gustaría terminar su carrera aquí o piensa en jugar en otros lugares u otras Ligas?

Mi idea es terminar mi vida deportiva aquí, pero no sé lo que pasará.

¿Ha pensado en la retirada?

No, no lo pienso. Voy año a año, por sensaciones. Está temporada he tenido buenas sensaciones. Si físicamente me encuentro bien me gustaría seguir jugando, pero la vida es muy cambiante, y baste que pienses una cosa para que pase lo contrario.