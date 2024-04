Jorge González: "Está claro que teníamos otros objetivos"

Ha sido uno de los protagonistas de la temporada en el CD Lugo. El año de su salto al primer equipo, de su confirmación como miembro de la primera plantilla. El lucense Jorge González analizó este martes la situación del club, que selló la permanencia el pasado fin de semana ante el Rayo Majadahonda, y que encara las últimas jornadas de una campaña en las que no se han alcanzado los objetivos. Así lo reconoce el propio futbolista.

"Está claro que a nivel colectivo teníamos otros objetivos en mente", aseguró Jorge. "Pero hay que terminar la temporada de la mejor manera después de lograr una victoria que ha sido importante para la gente. Ahora queremos pelear para acabar con los mejores resultados posibles", apuntó.E

El equipo ha "levantado el estado de ánimo", según el canterano. "No estábamos consiguiendo los resultados esperados y para nosotros era vital ganar el pasado fin de semana", añadió.

"Conseguimos el objetivo, que era ganar en casa, ante nuestra gente que estaba necesitada de una victoria de su equipo. Han sido tres puntos importantes y ya solo nos centramos en lo siguiente", reconoció Jorge en referencia a la visita al campo del Arenteiro (domingo, 19.00 horas).

Sobre el equipo ourensano, Jorge González aseguró que está "muy trabajado" y que "se ha visto en el último partido en Riazor, donde hicieron una gran actuación". Por ello, aseguró que "el grupo es el reflejo del momento de sus jugadores, y ya el año pasado tenían esa mentalidad de creer, algo que han mantenido hasta ahora".

Para el canterano, "será un partido complicado, como en la ida, son un equipo fuerte y están consiguiendo muy buenos resultados, así que va a ser muy difícil", avisó.

González explicó que el Arenteiro tiene "peligro al balón parado, y son muy fisicos... trabajaremos duro sobre ello para conseguir los tres puntos".

Sobre el estado anímico del Lugo, reconoció que el vestuario estaba "preocupado" por la situación antes del partido de la pasada jornada. "Tenemos claro lo que hay, la dinámica no era sencilla y el Majadahonda venía con sus últimas opciones, pero preparamos igual todos los partidos y esperamos repetir este fin de semana".

Sobre su situación personal y formar parte del primer equipo, reconoció que al principio de temporada "no me lo esperaba" pero que ha sido "un sueño para mí" y agradece las oportunidades que le brinda Roberto Trashorras. "Me siento muy valorado en todo momento por el club"