Jorge Cuesta: "La Sarriana puede competir contra cualquier rival"

Jorge Cuesta (Vigo, 1984) es un tipo tranquilo. Ha aprendido con los años a ser paciente, dice; es la única forma de ver lo que ocurre en la cancha, sigue; no basta con planificar el partido, "hay que saber cómo tomar o retomar el control", remata mientas se toma un café poco a poco. En calma.

Después de cuatro años dirigiendo al juvenil A del Celta de Vigo —una semifinal nacional perdida contra el Zaragoza en Balaídos, una clasificación para la champions juvenil (Uefa Youth League)—, hizo las maletas y se fue a Wuhan, sí, la ciudad que puso al mundo patas arriba con el covid, para entrenar, primero, al juvenil del Wuhan Three Towns y luego a su filial.

Aun cuando había cuatro españoles en el equipo asiático, incluido el actual entrenador del Alondras, Gonzalo Fernández, su amigo, la dificultad idiomática y la lejanía lo convencieron de regresar después de año y medio largo. Cuando llegó, estaba sin equipo y la gente del fútbol había perdido de vista su nombre. Pero apareció la Sarriana, que lo buscó gracias a la referencia de un exentrenador del equipo local y se sumó para encarar el debut en la quinta categoría del fútbol español. "Fue una oportunidad de volver al fútbol de aquí y ha sido muy positivo", valora Cuesta.

La Sarriana, un recién ascendido, ha sido el equipo revelación en la Grupo 1 de la Tercera RFEF. Quinto en la clasificación, da este sábado (16.30 en Ribela, con las cámaras de la TVG2 como testigo) su primer paso en la eliminatoria contra el Gran Peña, con el que empató los dos duelos de la liga regular. "Demostramos que podemos competir contra cualquiera", asienta.

Para enfrentar a los vigueses echará mano al fútbol que le gusta, que gusta en Sarria y que practica su equipo: protagonistas con y sin balón, juego combinativo y ofensivo. La Sarriana cuenta con el despliegue de sus veloces laterales, Tijan y Susavila; hay pausa en el medio con Jacobo, Keko y Miguel; las sutilezas de Diego Rey, las apariciones fulgurantes de Arona y los goles de Cuadrado, Boedo y el revulsivo Giammattei. "Atrás, en el bloque defensivo, me ha sorprendido Edgar, siempre atento y con voz de mando", apunta el vigués.

Graduado en el Inef de Pontevedra, jugador aficionado de fútbol y baloncesto, Cuesta fue preparador físico en Poio, en el Pontevedra y en el senior de Marín y luego su etapa celtista desde niños a juveniles. En Sarria encontró jugadores conocidos, que también se conocían entre ellos, eso facilitó la adaptación, junto a la llegada de jugadores —"son un encanto"— que alegran el vestidor y se dejan la piel en el campo. "Tienen la inconsciencia de la juventud y no le tienen miedo a nada".

Seducido por el fútbol de Guardiola y la gestión del juego de Carlo Ancelotti, Cuesta advierte que no basta con pasar al play off. "No podemos conformarnos con que este es el premio. Hay que pasar eliminatorias". Y la voz es tan serena —tranquila— como cuando dice que no se ve de entrenador toda la vida.