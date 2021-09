Jordan Sakho: "Me motiva vivir el ambiente del Pazo como jugador del Breogán"

El pívot Jordan Sakho reconoció este miércoles en su presentación con el club Breogán que, a la hora de aceptar la oferta del conjunto lucense, tuvo en cuenta el ambiente del Pazo dos Deportes de Lugo, que vivió como visitante y ahora quiere disfrutar como local. "Es un gran club. Me acuerdo de jugar contra ellos con Manresa, la energía que tiene en su cancha, con los aficionados, te daban ganas de venir a jugar y vivir esos momentos. Lo he vivido como rival y ahora quiero vivir el ambiente como uno de ellos. Eso me motiva", explicó en una conferencia de prensa.

El pívot, de 2,09 metros y 24 años, llegó a España en categoría junior para completar su formación en el Torrelodones antes de incorporarse al Manresa con un contrato de formación en 2016. Con el equipo catalán debutó en la Liga Endesa y continuó en la plantilla hasta la temporada 2020-2021, cuando se fue cedido al San Pablo Burgos, de ACB, club con el que la pasada temporada promedió 3,6 puntos y 2,5 rebotes en diez minutos de juego y un total de 35 partidos.

El director general del club, Tito Díaz, comentó que el pívot cierra la plantilla y es el "último en llegar" después de haber disputado el Afrobasket. "Viene en forma. Es un jugador físico, con buen nivel defensivo, intenso, rápido, intimidador y está en fase de crecimiento. Creemos que todavía no ha alcanzado su máximo nivel", expuso.

Díaz aseguró que la actitud del jugador en el Afrobasket les llevó a contratar "temporalmente" a Víctor Arteaga "para no cargar al resto de pívots" en la pretemporada.

Respecto a la temporada que comenzará la próxima semana, el director general abogó por hacerse "fuertes" en el Pazo desde el primer partido, ante el Tenerife. "En la ACB veo equipos y no encuentro ninguno malo, pero el nuestro tampoco", advirtió el exentrenador y exjugador breoganista, que confía en la plantilla que han confeccionado tras el ascenso a la Liga Endesa.