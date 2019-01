Jona: "Quiero volver a ser feliz jugando"

El delantero Jona Mejía dejó el Ángel Carro y jugará en el Hércules tras rescindir su cesión con el Lugo y su contrato con el Córdoba, tal y como oficializaron ambos clubes. El jugador se despidió ayer de los que fueron sus compañeros y dejará una ficha libre y más espacio salarial para que el club lucense pueda acometer el fichaje del ansiado ariete, un defensa central y un lateral en el mes de enero.

Ya de camino hacia Alicante, el propio Jona valoró su estancia de estos meses, en los que jugó en el Lugo cedido por el Córdoba y no marcó ningún tanto.

"El futbolista funciona por estados de ánimo y el delantero cuando tiene confianza todo sale de cara y llegan los goles. Creo que no se dio bien la cosa a nivel personal y a nivel grupal tampoco terminábamos de encontrarnos, los demás delanteros empezaron a tener oportunidades y yo ya no volví a aparecer. Cuando cesaron a Javi López y entró Alberto Monteagudo, uno como futbolista se da cuenta más o menos de la idea de juego del nuevo técnico y se veía que confiaba en Escriche y Cristian Herrera, que son dos grandes delanteros, y no queda otra que buscarse las habichuelas en otro sitio y seguir peleando. Salí de Tercera División y no se me caen los anillos por bajar a Segunda B. Lo que quiero es volver a disfrutar del fútbol y volver a sonreír sobre todo", aseguró Jona.

El delantero hispano-hondureño no se arrepiente de haber firmado por el Lugo. "Ni mucho menos estoy arrepentido. Cada experiencia me sirve. Nunca había estado tantas jornadas seguidas sin jugar y esto me sirve para valorar las cosas y aprender. En Lugo me he encontrado muy bien, eso quiero dejarlo claro. Fue una afición muy respetuosa. En el fútbol hay momentos de confianza y ánimo, y por lo que sea no terminé de encontrarme aquí, pero siempre noté respeto y lo agradezco muchísimo. Javi López me dio partidos y minutos, vio las cosas que no acababa de arrancar y hacía cambios, veía que tenía bastantes posibilidades, pero luego vi que se cerraba un poco la puerta. No quiero decir que hable mal de Monteagudo, pero por eso tomo la decisión de llegar a un acuerdo con el club y buscar en otro sitio los minutos que creo que merezco", dijo el jugador del Hércules.

Jona quiso dar las gracias al director deportivo del Lugo, Emilio Viqueira, y al presidente, Tino Saqués. "He tenido la suerte de encontrarme a un gran director deportivo como Emilio Viqueira, y también a Tino Saqués, que ayudó a que todo fuese más fácil. Viqueira me ayudó en todo momento y me lo llevo como premio. Desde el Lugo saben perfectamente que en el momento que me llamaron en pretemporada dejé de escuchar ofertas. Tenía algunas opciones y las rechacé por venir aquí. Para nada estoy arrepentido porque también pasé por el vestuario del Lugo, que es un lujo", señaló.

El exdelantero del Club Deportivo Lugo reconoció que no tuvo buenas sensaciones y espera recuperar su mejor versión tras unos meses en los que tampoco se sintió bien consigo mismo. "Estoy en un momento en el que quiero encontrarme a mí mismo y volver a ser feliz jugando al fútbol. Llevo un año y medio jodido y ahora era justo el momento para hacer lo que hice. Voy con muchas ganas y seguro que en poco tiempo se verá al Jona alegre y feliz", comentó.

El nuevo delantero del Hércules quiso reiterar su mensaje de agradecimiento a la afición del Lugo. "Quiero pedir disculpas por lo que no saliera a nivel personal, pero quiero dejar claro que mi respeto lo tienen por el comportamiento hacia mí y mi familia", concluyó el futbolista hispano-hondureño.