Joan Plaza: "Quiero volver a los banquillos y seguir creciendo como técnico"

CON UNA EXPERIENCIA notable en la Liga ACB y el baloncesto europeo, Joan Plaza es el claro ejemplo de vivir con pasión todo lo que rodea al mundo del baloncesto.

¿Cómo se siente y que motivaciones le traen a esta visita a Galicia y su participación en el clínic de la asociación Sagrado Corazón?

Es un placer venir a Galicia por muchas razones, aquí dirimí muchas batallas como entrenador, como técnico ayudante y también, por otra parte, tengo muy presente a la gente que trabaja en clubes de formación y lugares pequeños que organizan actividades para seguir expandiendo el baloncesto. A poco que puedo, intento no borrarme del mapa y cuando te llaman y lo hacen con tanta pasión como en esta ocasión (Óscar y Rubén Engroba) , hace que vengas a un ciclo de conferencias que considero muy atractivo.

¿Cómo recuerda el duelo de esta campaña en el Pazo ante el Río Breogán y con usted como técnico del Real Betis?

Los entrenadores estábamos muy sorprendidos porque el grupo humano que se había montado en Lugo estaba muy encima de las expectativas de un equipo que acababa de ascender. Sabíamos de la dificultad que entrañaba venir aquí, pierdes y nunca te gusta perder, pero es evidente que ver este ambiente y la implicación del público hace que Lugo sea un lugar muy atractivo. Cuando ves que el Río Breogán recupera una plaza histórica y su proyecto cuaja, pues es muy bonito.

¿Qué le pareció el fenómeno Dzanan Musa?

Me parece que fue un acierto pleno el venir. Para la progresión de un jugador no has de ir necesariamente al lugar donde más te pagan, sino al lugar donde mejor puedas desarrollar tu carrera para llegar a alcanzar tu cima como jugador. Fue una gran decisión y también para el futuro que le espera.

¿Cree que es imprescindible para la ACB la presencia de plazas de baloncesto en lugares tradicionales como Manresa, Badalona o Lugo, entre otros?

Es muy bueno que los históricos puedan estar en una de las mejores ligas del mundo, con apoyo de la ciudad y también manteniendo a jugadores de la casa como me consta que ha hecho recientemente el Río Breogán. Es muy buena señal y los valores que transmiten estos equipos son realmente positivos.

¿Cómo pasa una persona de ser funcionario de prisiones a entrenador de baloncesto?

Combiné las dos cosas durante mucho tiempo porque mi sueño era ser entrenador de baloncesto, pero has de ayudar en tu casa. Vengo de una familia de seis hermanos viviendo en un piso de 70 metros cuadrados y eso requería que todos nos pusiésemos a trabajar. Mis catorce años en instituciones penitenciarias hizo que se valore mucho el tipo de trabajo que tengo, sentirme un privilegiado y que debes mejorar constantemente. Me dio ese plus de valorar lo que hago y pelear por no conformarme ni dormirme en los laureles. Hay alguna pista en la que me pitan y me gritan ‘carcelero, carcelero’, y no, para mí no es una cosa peyorativa, es una realidad de la que estoy orgulloso.

Con su amplio currículum, ¿qué le falta o le gustaría conseguir?

Soy una persona que quiero tener lo que se merece y ahora lo que quiero es volver a los banquillos. Me considero mejor entrenador que hace unos años y estos meses estuve en formación constante. Quiero seguir creciendo como entrenador. No pienso que pudiera ser candidato a seleccionador o ayudante en la NBA. Donde fui dejé un buen rastro y ahora espero que se abra esa puerta.

¿Considera merecido que Pedro Martínez pueda ser nombrado mejor entrenador del año?

Me parece más que justo que Pedro Martínez lo pueda ser. Estoy en contra de que gane siempre el que quede primero o gane la competición. Hay que contar también con la progresión y el gran trabajo realizado.

¿Cómo vio la permanencia del Real Betis y la actuación de Shannon Evans en el tramo final de Liga?

Cuando hay ocho fichajes nuevos estás cambiando muchas piezas del equipo. Evans necesitaba un tiempo para adaptarse a la Liga española. Ha ido creciendo, ganando galones... es una persona seria y trabajadora. Merece optar a proyectos importantes en Europa.

¿Es tan grande e implica tanto llegar a entrenar al Real Madrid?

Sí, lo puedo decir con mucha tranquilidad y cariño. Soy una persona nacida en Barcelona y siempre dije que en épocas de formación deberíamos hacer como los norteamericanos, irnos a estudiar fuera para valorar bien lo que tienes y ver cómo se valora lo nuestro desde otro lugar. Hay lugares en Europa, no en España, en los que pesan demasiado los estereotipos. Tuve el privilegio de vivir en Madrid durante cuatro años y eso te da una visión más generalizada, y estoy seguro que Aíto García Reneses, que es madrileño y vive en Cataluña, debe pensar lo mismo. El Real Madrid tiene una dimensión mundial y hay mucha gente que te vincula con una etapa muy buena, es una realidad. Estoy muy agradecido de la oportunidad que me dieron y deseo toda la suerte y lo mejor a los que apostaron por mí en su día.

Joan Plaza entrenó al Zenit San Petersburgo y guarda relación con personas de aquella etapa en Rusia. Esa experiencia le permita valorar todo lo que está sucediendo con Ucrania.



¿Cómo ve y qué piensa sobre la invasión y el conflicto entre Rusia y Ucrania?

Es muy duro, tengo personas en el staff que están allí. No podemos generalizar, la sociedad rusa es muy distinta a la occidental y ellos hablan con mucho miedo y me dicen que lo que les explican a ellos es que es casi una gestión humanitaria lo que están haciendo en Ucrania. Esto es una persona con ganas de poder que genera una situación en la que no debe mezclarse al pueblo ruso porque mucha gente no lo comparte. Es una situación muy dificil, casi incompresible, pero así es el mundo. Tenía la esperanza después de pasar la pandemia, era un ingenio, pensaba que saldríamos un poco más reforzados como sociedades mundialmente, pero probablemente me equivoco. Aún hay gente con ansias de poder excesivo, gente que se vuelve más virulenta como situaciones que se ven en Estados Unidos con el uso de las armas. No nos ha valido para nada ver morir a tanta gente por el covid. Es difícil entender cómo somos la raza humana de no valorar la vida que tenemos y el respeto que tenemos al otro.