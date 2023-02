Joan Carrillo, entrenador del CD Lugo, se mostró satisfecho por el trabajo realizado por sus jugadores en su debut en el banquillo rojiblanco pese al empate cosechado (0-0) entre los dos últimos clasificados de la Segunda División. "Había pedido compromiso y los jugadores lo han dado. Con lo que no estoy satisfecho es con el resultado. Dispusimos de varias ocasiones de gol para haber finiquitado el partido. Fue una pena porque fueron tres puntos que eran interesante. Estoy convencido de que este equipo, con el camino que lleva, está muy vivo y si seguimos así lo vamos a sacar adelante", dijo el técnico tras el partido ante el Ibiza.

El máximo responsable del banquillo aseguró que su equipo todavía no juega con sus preceptos futbolísticos. "Todavía nos falta. Teníamos un plan de partido que era jugar por dentro y explotar las bandas y nos ha faltado este último apartado. Recibíamos más dentro y creo que Sebas Moyano ha hecho un gran trabajo, aunque a veces se situaba en una posición demasiado adelantada y no nos daba la salida. Y el tema de las bandas era el plan para explotar el partido, lo intentaron pero necesitamos más. También necesitamos confianza y más acciones de uno contra uno", añadió.

Joan Carrillo también valoró la actuación de Bruno Pirri y el debutante Pantic en un partido vital para las esperanzas de ambos conjuntos. "Es importante meter otro jugador más en la dinámica del equipo, como Pantic. Y Pirri entrenó bien. He tenido que decidir y he tomado una decisión y creo que he acertado porque el Ibiza casi no ha tenido ocasiones de peligro. En defensa estuvimos bien".

Sobre la posible llegada de algún refuerzo en la delantera, el técnico catalán indicó que "podría darse" porque "el área deportiva está trabajando" para hacerlo posible, si buen advirtió de que la situación en la que se encuentra el conjunto gallego la tienen que "sacar" los que están en él.

Lucas Alcaraz: "El punto es justo para ambos equipos"

Lucas Alcaraz, entrenador del Ibiza, valoró el empate ante el Lugo en el Ángel Carro. "Lo que menos vale es perder, pero el objetivo no era el punto. Hemos rascado uno y hay que hacerlo bueno en casa. Se gana cuando se puede, no cuando se quiere. Tenemos que seguir con la misma fe, intensidad y decisión y a partir de ahí pensar en el partido con la Ponferradina, que es en casa, con nuestra gente, a la que debemos dar una alegría", declaró.

"Hasta los últimos 15 minutos el partido estuvo muy equilibrado, pero no estuvimos finos en centros, desborde y remates y ellos tuvieron más intención. El punto es justo. Al final sufrimos. Valoro la portería a cero y me hubiera gustado que fueran tres puntos, pero tampoco hicimos méritos para eso", acabó Alcaraz.