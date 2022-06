Jimmy Wright envía un mensaje a Aíto García Reneses a través de las redes sociales

Una temporada y media le bastó para convertirse en un mito del breoganismo. Después desapareció del mapa y no fue hasta noviembre de 2019 cuando Lugo volvió a saber de Jimmy Wright. El equipo lucense le rindió un emocionante homenaje y Jimmy recibió en el Pazo el aplauso de quienes admiraron su juego y de quienes oyeron hablar de él.

Regresó a Estados Unidos y despareció de nuevo para el breoganismo, pero dejó una pista para poder seguirle: su cuenta de Twitter.

Jimmy Wright no es muy activo en las redes sociales, por eso sorprendió el mensaje que escribió este lunes. Fue una respuesta a una publicación de Aíto García Reneses, en la que el entrenador español celebraba el tercer título de Liga alemana consecutiva del Alba Berlín, su ex equipo. Wright escribió: "Hola coach, he jugado contra equipos suyos en los años 80. No sé si te acuerdas de mí, Jimmy Wright. Me alegro que estés bien".

Aíto no ha contestado al exbreoganista, pero sí varios seguidores del equipo celeste, que a través de Twitter le dejaron claro que en Lugo sigue siendo una leyenda.

Cuando Wright llegó al Breogán, en la temporada 1984-85, Aíto era el técnico del Joventut, y al año siguiente comenzó su larga andadura en el FC Barcelona. No se sabe si el entrenador madrileño se acuerda de Jimmy, pero el breoganismo sí. Con total seguridad.