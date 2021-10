La jugadora Jimena Fernández Gayoso destacó, en su presentación con el Arenal Emevé, la "calma" que le aportan al equipo la argentina Yael Castiglione y la brasileña Mariana Capovilla, mientras que su compañera Eliana González incidió en el crecimiento del club, al que regresó esta temporada.

"Somos un equipo muy joven, quitando a Yael o a Mari, pero tenerlas en el campo nos da ese puntito de experiencia y sobre todo de calma que a lo mejor nos falta", reconoció la coruñesa.

Con ellas, acabó la ronda de presentaciones de las caras nuevas del equipo lucense de la Liga Iberdrola con el acto que se celebró en las instalaciones de Plastifer, uno de los patrocinadores del club.

"Buscamos que Lugo sea más que un punto en el mapa, queremos que sea, deportivamente hablando, una referencia", indicó la presidenta del equipo, Bibi Bouza.

Las dos jugadoras se mostraron muy satisfechas por el excelente inicio de campaña que han firmado, ya que son terceras con nueve puntos en cuatro jornadas

Eliana González regresa a un club que ve "mucho más serio" que en su anterior etapa como jugadora del Emevé.

"Las jugadoras estamos mejor equipadas en todos los aspectos: gimnasio, tener preparador físico o las horas de entrenamiento. Lo veo mucho más profesional que la primera vez que vine y me siento muy a gusto", comentó.

La opuesta coruñesa Jimena Fernández Gayoso vuelve a Galicia de la mano del Emevé después de seis años fuera de la comunidad autónoma.

"Me fui muy pronto de Galicia y hacía mucho que no competía tan cerca de casa. Estoy muy contenta por fichar por el Emevé, un club al que quería venir. Además, que sea el único equipo gallego en Superliga es un extra, porque yo llevo con mucho orgullo ser gallega. Me siento orgullosa", declaró.

Las dos jugadoras se mostraron muy satisfechas por el excelente inicio de campaña que han firmado, ya que son terceras con nueve puntos en cuatro jornadas.

"Teníamos mucha ilusión y veíamos que el equipo era competitivo, pero no esperábamos tan buenos resultados tan pronto porque, al final, el equipo es nuevo. Estamos muy contentas, esperemos que siga así", valoró Eliana.