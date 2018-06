Lázare ve "encaminado" el ingreso del Breogán en la ACB

A falta de una semana para que se cumpla el plazo fijado por la ACB para que el CB Breogán formalice su inscripción entre los clubes que forman la máxima categoría del baloncesto español, todo parece encaminado para que el club lucense no tenga problemas para ser, nuevamente, admitido en la asociación de clubes.

El Breogán ya ha enviado gran parte de la documentación requerida y, prácticamente está solo a expensas de realizar el pago correspondiente a la cuarta parte del denominado valor de participación, con Iva incluido, que será de 521.510 euros, para lo que la entidad breoganista ha solicitado un préstamo.

El presidente del club, Jesús Lázare explica la situación de esta negociación con Abanca. "En estos momentos entendemos que hemos cumplido con todos los requisitos necesarios para ser admitidos salvo el pago de la parte correspondiente al valor de participación. Este pago se va a realizar a través de una entidad financiera. Está todo encaminado aunque esta semana nos han solicitado unas garantías suplementarias que les estamos consiguiendo. Todo está encaminado y de hecho, a principios de semana se podrá realizar todo el papeleo y a hacer el pago a la ACB".

"El club ya ha pagado lo que teníamos pendiente, con el convenio de uso del Pazo también está solventado el desequilibrio patrimonial que teníamos y además la ACB no ha puesto ningún reparo a la documentación que hemos enviado. Estamos a la espera que nos manden la factura de inscripción para abonarla", añadió el máximo mandatario del equipo lucense.

Lázare aclaró que, al margen de la cantidad antes citada del Valor de Participación, el club lucense no tiene que efectuar más desembolsos "al margen de la adquisición de las participaciones correspondientes a ACEB Invest que implica un pago de 27.159,43", que será abonado "al momento", ya que aunque se habló en algún foro de la necesidad de avalar 600.000 euros, esto no se corresponde con la realidad. "Efectivamente, en el momento en que seamos admitidos como nuevos miembros de la ACB tendremos que otorgar una escritura de prenda a favor de ACB y Acebsa por importe de 600.000 euros en garantía de las obligaciones y gastos derivados de la participación del club en la ACB. Esto implica que, si al término de la temporada el Breogán tiene algún pago pendiente con la ACB, se retirará de la parte que nos corresponda de beneficios. Pero insisto, esta cantidad ni hay que pagarla ni avalarla".

Aunque, sobre todo en los últimos días, casi toda la atención en el club lucense la centran los trámites burocráticos, el Breogán también está pendiente de la contratación del director deportivo que complete el área deportiva de la entidad. "Si, no es ningún secreto que hace tiempo que buscamos a la persona adecuada para ocupar este puesto. Cuando estemos inscritos daremos a conocer a la persona elegida", comenta el mandatario del Breogán que, de todas formas, entiende que la parcela deportiva no está totalmente parada. "La verdad es que estoy totalmente centrado en los aspectos administrativos y no he hablado de esto con nadie, pero me imagino que los entrenadores estarán mirando cosas para poder empezar de inmediato en cuanto tengamos la confirmación de nuestra participación en la Liga ACB Endesa".

En la tarde del jueves se cumplieron 48 horas desde el inicio de la campaña de abonados. Hasta el primero de julio no se admiten altas de nuevos abonados, ya que durante este mes solo se podrá renovar los abonos y los asientos de la pasada temporada. La respuesta de los aficionados en estos dos primeros días ha sido muy satisfactoria. "Estamos muy satisfechos porque en estos dos días la gente ha respondido fantásticamente bien, en estos momentos ya superamos el 20% de las renovaciones y, al menos, en estos primeros compases de la campaña se están cumpliendo las previsiones más optimistas, y esto es muy buena señal", apunta Lázare.