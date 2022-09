Jesús Fernández: "Haber jugado de mediocentro me ayuda a sacar la pelota"

Juventud y madurez en la defensa del Club Deportivo Lugo. Jesús Fernández ha dado el salto desde el Polvorín, donde completó una gran temporada el pasado año.

Debuta con 22 años en Segunda División. ¿Se lo esperaba cuando este verano hace la pretemporada con el primer equipo?

La verdad es que desde que me dan la oportunidad de hacer la pretemporada con el primer equipo hice lo máximo posible. Creo que hice buena pretemporada e intenté estar a disposición del entrenador si me necesitaba.

¿Qué diferencias ha notado entre la Tercera RFEF y la Segunda División?

Las noté ya en la pretemporada. El ritmo de los entrenamientos, el nivel de los jugadores, el nivel físico y el nivel de calidad está muy por encima. Intento aprovecharlo al máximo.

¿Cómo se ha adaptado?

Desde que me llaman para entrenar con el primer equipo, las semanas anteriores me preparo físicamente porque sabía de la exigencia que iba a tener. Una vez que empiezas ya te meten más caña. Entrenar mañana y tarde todo el verano ayuda para estar disponible y a punto para empezar la temporada.

Debuta contra el Leganés. ¿Con qué se quedó de ese partido?

El míster me lo dijo dos días antes para que estuviera tranquilo y tuviera confianza. Me aportó mucha tranquilidad. Una vez que estoy en el campo me siento muy seguro, los compañeros me apoyaron mucho, me dieron consejos y me ayudaron para estar tranquilo.

¿Qué le dijo Hernán Pérez?

Que podía ser titular, que tenía opciones. Que estuviera tranquilo, que tuviera confianza y que lo hiciera como en la pretemporada, que era un partido más. Los compañeros me aportaron mucha confianza. Muy contento con el partido.

Juega la siguiente jornada contra el Zaragoza en La Romareda.

Una vez que debuto en el Ángel Carro con nuestra afición luego vas fuera de casa y es otro ambiente. Sientes que juegas en un gran campo, con gran historia, con muchos espectadores... es una experiencia única. Creo que hicimos un buen trabajo allí, sacamos los tres puntos y acabé contento a nivel individual y colectivo.

¿Cómo describe la Segunda? ¿Alguna secuela física?

Una vez que estoy en el campo intento hacer lo máximo posible. Igual en el Primer equipo o en el filial., Para mi es un partido más. Intento estar a buen nivel. Me lo tomo como otro partido más.

Ha jugado contra delanteros de nivel como Qasmi, Arnaiz o Giuliano Simeone, el hijo del entrenador del Atlético. ¿Qué diferencias apreció entre ellos?

El primer delantero con el que me tocó lidiar fue Qasmi, un delantero más físico, de los que descargan de cara y fijan a los centrales... más estilo rematador de área. En el segundo fue diferente. El hijo de Simeone era mucho de ir al espacio, tren inferior muy bajo y mucho más rápido y habilidoso. Dos tipos de delanteros distintos.

Llega a Lugo en 2019, con 19 años. Hábleme de tu paso por el Spórting de Gijón.

En la cantera del Spórting estuve desde los siete años hasta juveniles. Tuve muy buenos entrenadores. La base la tengo de ellos, me ayudaron muchísimo desde que era pequeño hasta que me marché. Estoy muy agradecido a la base de allí, a los entrenadores y a todos los que me ayudaron.

Jugaba de mediocentro y ahora juega de central. ¿Por qué ese cambio?

En el Spórting actué siempre de seis, de mediocentro defensivo. Una vez salgo de allí me llaman del Lugo para venir a entrenar. El entrenador que estaba en División de Honor (Álex Antón) me dice que me ve condiciones para ser un buen central. Me probó en el primer partido de Liga y ya me quedé allí.

¿Qué posición prefiere?



Nos fue bien en División de Honor. Me sentí cómodo y me quedé ahí. Ahora me siento más cómodo de central. En inferiores prefería jugar en el medio y ahora creo que mi posición es la de central.

Ha jugado con Lozano y Loureiro los dos partidos. ¿Buen entendimiento?

Sí, ya los conozco bien y al ser jugadores de tanto nivel es muy fácil jugar con ellos. Te ayudan mucho en el partido, en los entrenos. Dan muy buenos consejos.

Tiene mucha facilidad para sacar la pelota jugada.



Sí, tengo buena salida de balón. Al final llevo toda la carrera jugando en el centro del campo y creo que eso me ayuda a sacar bien el balón. Creo que sí, tengo buenas cualidades para ello e intento explotarlas en los partidos.

Viene de hacer un temporadón en el Polvorín. Fue uno de los pilares del ascenso a Segunda RFEF.

La temporada pasada fue muy buena. La anterior llegamos a play off y perdimos en semifinales. Una vez que perdimos nos pusimos a trabajar para intentar subir. La temporada pasada al final trabajamos muchísimo, el míster conocía la categoría. Era el segundo año del mismo equipo y a la segunda fue la vencida. Fue una temporada casi perfecta y con ascenso directo.

¿Cómo ve al Lugo esta temporada? ¿Qué sensaciones transmite el vestuario?



Creo que hay equipo, hay calidad. Físicamente hay equipo para estar lo más arriba posible. Hay muchos jugadores nuevos y cuerpo técnico nuevo. Nos conocemos mejor e intentamos partido a partido hacer una buena familia. Se nota, porque vamos de menos a más tanto en juego como en resultados.

¿Cómo ve el partido ante el Alavés de mañana?

Sabemos que es un equipazo, con grandes jugadores, pero nos ceñimos a nuestro plan. Entrenamos ciertas cosas para el partido. Esperemos que se produzcan y lograr otro resultado positivo que alargue la buena dinámica.

Cantera y futuro

Está en un club que apuesta por la cantera. Usted, Idrissa, Dani Vidal... ¿lo notan los jugadores jóvenes



Sí, este año estoy muy agradecido al Lugo y a Pita por darme la opción de hacer la pretemporada. Y gracias también por la confianza al cuerpo técnico que nos mantienen ahí. Y a los compañeros que lo hacen todo mucho más fácil.



Volverá Alberto, está Bruno Pirri, Lozano es indiscutible y Álex Pérez se recuperará de su lesión. ¿Contempla volver al Polvorín?



Estoy a disposición de lo que el club me pida. Si tengo que bajar, bajo encantado. Si me tengo que quedar en el primer equipo, me quedo encantado.



¿Qué le han dicho sus familiares y amigos en estas semanas?



Toda mi familia sabe el trabajo que hay detrás de esto. Están muy contentos, mis amigos igual. Están muy contentos, como yo. Yo después de tantos años es un premio enorme. Pero pies en el suelo, saber que si tengo que bajar al filial estaré encantado. Aprovechando la oportunidad.



¿Tiene algún plan de futuro?



Sí, algo que esté muy relacionado con el fútbol porque me encanta este deporte. El año pasado saqué el nivel 1 de entrenador y este año quiero el nivel 2. Mi padre es un experto, es entrenador y tiene todos los cursos. Todo viene por ahí, quizá.