Javo Orejas culminó en Chicago su gran sueño: los 'Six Majors'

El rabadense Javo Orejas se marcó un reto en 2014 que, ocho año después, ha conseguido completar con éxito. Aficionado al atletismo desde siempre, y más desde que dejó sus responsabilidades profesionales en una entidad bancaria, Orejas ha completado uno a uno las pruebas que conforman los denominados Six Majors, los seis maratones más importantes del mundo. Empezó en Nueva York (2014), siguió en Berlín (2016), Londres (2017), Boston (2018), Tokio (2019) y, después de dos años de espera por las limitaciones de entrada en los países que derivaron de la pandemia del coronavirus, ha puesto el colofón a su lista con el de Chicago el pasado día 10 de este mes.

Orejas corrió la prueba norteramericana en un tiempo de 3:19.27 horas, su mejor marca personal hasta el momento —con 58 años— y lo hizo "en un maratón muy bonito de correr, sobre un circuito favorable, con solo dos repechos y con un tiempo magnífico", reconoce. El rabadense acabó feliz el reto, no solo por presumir de Six Majors, que también, sino por hacerlo en tan buen estado de forma física teniendo en cuenta que "ni bebo ni como nunca durante los 42 kilómetros de los maratones". Más mérito si cabe.

"Fue un recorrido muy bonito", recuerda. "Una salida muy limpia y algún que otro repecho, uno ya en la recta de llegada, pero en ese momento da igual y puedes con todo", reconoce orgulloso. Sobre su marca personal asegura que la consiguió, además de una preparación de más de dos años, "por cuidar la alimentación, llegar bien, no hacer carreras en medio de los entrenamientos y, sobre todo, porque iba con la cabeza mirando al suelo para no pisar alguna botella, no torcerme el pie o lesionarme porque mi objetivo era terminar". No ir pendiente del tiempo, como en otras ocasiones, le ayudó a batir su propio récord.

"Llegué perfecto, muscularmente bien, también de pulmones... y es algo que me congratula, porque terminar así el último de la lista es algo impresionante", señala.

Nueva York, el más duro. De los seis maratones que ha completado —no ha corrido ninguna otra prueba de 42 kilómetros que no forme parte de los Six Majors—, Orejas reconoce que el que más le costó fue el primero, el que corrió en Nueva York en 2014. "Quería hacer un maratón y quería hacerlo a lo grande", comenta. "Pero me costó mucho, porque fui con entrenamientos que entonces creía que eran adecuados, pero no lo eran. Salía a correr y ya, y eso no sirve". De esa experiencia aprendió a preparar mejor las siguientes pruebas, que completó sin mayores apuros. "Aprendí que no entrené lo suficiente, por meses de antelación, por carga de kilómetros y por calidad de entrenamientos. Desde ahí mejoré en todo" y gracias a eso pudo cumplir su gran sueño.

Atenas y China en el horizonte

Tras completar los Six Majors, Orejas reconoce que existe una especie de "luna de miel del corredor de maratones en la que te encuentras tan bien que corres todo y luego te rompes, pero ahora necesito descansar". Su objetivo ahora es correr los de Atenas y la Gran Muralla China.



Su próxima carrera será la Behobia-San Sebastián (por undécimo año seguido) el 13 de noviembre. También correrá "una San Silvestre" el próximo 31 de diciembre.