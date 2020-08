Javier Rodríguez: "Juanma me convenció por el proyecto deportivo que tiene el Pescados Rubén FS"

No tenía la mayoría de edad cuando Javier Rodríguez Rodríguez (San Sebastián de la Gomera, 1989) aterrizó en Burela. Cumplió los 18 en A Mariña, disputando campeonatos territoriales con la selección gallega. Pero decidió hacer las maletas para jugar en Rusia, Mallorca, Tenerife, Nápoles, Santa Coloma de Gramanet, Valencia, Kuwait y Eslovenia. Este verano quiso cerrar el círculo. Regresar donde todo empezó. Donde dio el salto al profesionalismo. Al Pescados Rubén Burela FS. Y hoy, tras una sesión de entrenamiento, cuenta, reflexivo, sus primeras impresiones tras su regreso a la Mariña lucense.

¿Qué cambios ha notado en el club desde que se marchó en 2010?

La verdad es que no he notado muchos cambios. Por aquel entonces el Burela FS ya tenía una gran estructura y para ser un equipo de Segunda División era uno de los proyectos más grandes de España. A raíz de entonces ha seguido creciendo más y ahora vengo a un club que está en Primera División, que se ha profesionalizado más y ha avanzado mucho.

Lleva ya dos semanas de entrenamiento con sus compañeros, ¿a qué puede aspirar el Pescados Rubén en esta incierta campaña?

No me quiero marcar ningún objetivo. Tenemos una buena plantilla que trabaja muy bien en el día a día. Es importante coger una buena dinámica, crecer y salvar la categoría. Mi sueño sería entrar en la Copa de España con este equipo y este club.

¿Cómo se motivan para entrenarse sin tener una fecha cierta de inicio de Liga ni calendario?

Todo es un poco intrigante, pero con el grupo que tenemos, que es muy bueno, el día a día se pasa bien. Son 9 o 10 gallegos y como yo estuve aquí me siento como de la casa, y es fácil. Cuando nos marquen el día del inicio intentaremos estar preparados y, mientras, nos vamos acoplando.

¿Quién y cómo le convencieron para venirse a jugar a Burela?

Con toda esta situación creada por la pandemia del coronavirus era difícil salir a jugar fuera de España. Yo tenía un contrato muy bueno en Kuwait, pero hablé con Juanma Marrube (el técnico) y me convenció, sobre todo por el proyecto deportivo. He jugado con él y también he compartido vestuario con otros jugadores que están aquí y a Burela la he considerado siempre mi casa, porque llegué siendo un niño. El acuerdo se hizo rápido.

La temporada pasada, el Pescados Rubén tuvo su mayor talón de Aquiles en la falta de gol, ¿se solucionará esta temporada con la llegada de los nuevos fichajes?

Es cierto. Yo jugué aquí con el Levante a principio de temporada y sacamos un empate que nos supo a victoria, porque es verdad que jugaron muy bien pero no estuvieron acertados de cara a gol.

Quintela, Pazos, usted... ¿Hay más gol?

Quintela es un hombre gol y David y yo también intentaremos sumar en la parte ofensiva, y tapar esas carencias entre todos. Esperemos que Matamoros esté bien y que nos respeten las lesiones.

Cierra un círculo. Debutó aquí y ahora vuelve con 31 años.

Sí, es cierto. El Burela FS fue el club que me dio la oportunidad de dar el salto al mundo profesional y si la cosa sale bien me gustaría quedarme aquí varios años.

¿Ha contado con el apoyo de la familia para dar el paso de fichar por el club mariñano?

Sí, me han apoyado. Mi mujer no conoce Galicia y yo siempre le había hablado muy bien de aquí. Ella prefiere la vida en España.

¿Dónde estaba cuando estalló la crisis sanitaria?

Estaba en Eslovenia jugando con el Litija. Llevaba tres meses. Tuve la suerte de que me repatrió el Estado español cuando estábamos en pleno estado de alarma, sobre el 25 o el 26 de marzo. Fletaron un avión solo para diez personas que estábamos allí. Parecía una película. Luego ya cerraron el país y otros compañeros míos no pudieron salir hasta mayo. El resto del confinamiento lo pasé en Mallorca, donde tengo una casa.

¿Cómo fue la experiencia en Kuwait y Eslovenia?

Complicada. En Kuwait estuve tres meses porque el club tuvo un problema con la federación. Luego me cedieron al equipo esloveno, donde aspirábamos a ganar la Liga y jugar la Champions, pero llegó el problema del coronavirus.

Ha jugado en cuatro países, ¿fue una elección querer probar fuera de España?

Todo fueron situaciones que se fueron dando. Cuando salí de aquí estaba la crisis de 2008 y me fui a Moscú siendo un niño porque me triplicaban el sueldo que podía ganar en España. Luego jugué en Palma y Tenerife y en este último club hubo un problema y me quedé sin equipo en octubre, y como no podía fichar en España me fui a Nápoles.

¿Con quién ha hecho buenas migas en el vestuario?

Si te soy sincero, con todos. A Iago Míguez ya lo conocía, también a Quintela. Con Lucho jugué en la selección gallega, con David Pazos me he enfrentado muchas veces, con Edu compartí vestuario dos años y es como el padre de todos. Creo que tenemos un grupo estupendo que ha ido creando Juanma. Las dinámicas y los resultados dependen también de los grupos y con esta gente no te cansas de estar.

Y casi todos gallegos.

Sí, y yo soy adoptado. El otro día sacaron una foto con los jugadores de cantera y yo me puse también, porque llegué con 17 años y me considero de aquí. Y a los que no somos gallegos de nacimiento nos hacen sentir como en casa.