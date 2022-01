El entrenador del Río Breogán, Javi Muñoz, ha valorado este martes en rueda de prensa el importante duelo ante el Baskonia en el Pazo dos Deportes de Lugo (miércoles, 19.00 horas).

"El equipo trabajó muy bien tras el partido [con el Joventut] y entrenamos para preparar lo mejor posible el encuentro contra el Baskonia e intentar que la victoria se quede en Lugo", aseguró el técnico.

Javi Muñoz también se refirió al conjunto vitoriano y a su enorme potencial y calidad. "Es obvio que es uno de los grandes equipos de la competición, un conjunto que tiene dos jugadores en todas sus posiciones y un bloque muy grande y muy físico. El cambio de entrenador les dio un empuje más y sabemos que enfrente está uno de los mejores equipos de la competición".

Además, el técnico del equipo lucense insistió en la importancia del factor cancha y la afición para ayudar a superar un escollo tan exigente como el que se presenta. "Tenemos la suerte de poder jugar como local con la mejor afición del mundo. Siempre nos apoyan y es un partido para conseguir el objetivo de ir a la Copa pero sobre todo por acercarse al objetivo principal, que es la permanencia", aseguró.

Analizando el rival, destaca que "Baldwin está en un gran momento de juego y también están muy bien jugadores como Granger o Enoch; todos en general tienen mucho potencial. Es un equipo acostumbrado a jugar doble competición y ojalá que noten ese punto de presión o tensión superior al nuestro por la disputa de la plaza de Copa. Nosotros estamos centrados en intentar ganar y competir al máximo".

El técnico del Río Breogán también se refirió a aquello que le gustó menos o querría cambiar respecto al duelo ante el Joventut. "Hay cosas que no me gustaron, pero creo que me las voy a guardar para mí", dijo, convencido de que "todo el mundo pondrá su empeño y fuerza en este encuentro".