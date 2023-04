Javi Avilés: "Con mejores decisiones en ataque la cosa cambiaría mucho"

Javier Avilés, nombrado Jugador Estrella Galicia del mes de marzo, declaró que se está "adaptando bien" a la nueva posición de delantero y afirmó que al equipo le falta "más calma en la toma de decisiones" ofensivas, ya que con unas mejores decisiones en ataque "la cosa cambiaría mucho".

"Estoy bastante contento. Sé que tengo mucho más y poco a poco me voy encontrando mucho mejor dentro del campo. Me estoy adaptando a otra posición distinta y eso siempre es bueno", opinó el futbolista madrileño. "Mi posición siempre fue extremo, pero me voy adaptando aquí poco a poco y encontrándome mejor como punta", recalcó.

Sobre lo que precisa el Lugo para mejorar su producción de goles, Avilés indicó que: "Nos queda tener un poco de suerte y más calma en los últimos metros para poder tener más gol. Al equipo lo veo bastante compacto, bastante bien, lo único es tener un poco más de calma y decidir bien en los últimos metros".

"Estamos siendo sólidos en defensa y lo que nos falta es tener una mejor toma de decisiones en los últimos metros. Con eso la cosa cambiaría mucho", añadió el futbolista cedido por el Leganés.

El delantero cree que el Lugo todavía tiene opciones para lograr la permanencia. "La permanencia está muy difícil, aunque matemáticamente todavía se puede y en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. hasta el final nosotros lo vamos a intentar y ya se verá lo que pasa".

Para ello, el equipo rojiblanco deberá ganar en el Carlos Tartiere al Oviedo la próxima jornada, un partido que, según Avilés, será "disputado". "Espero un partido muy disputado, como todos los de esta categoría, pero intentaremos ver si podemos encontrar la victoria ya por fin en un encuentro que será muy complicado".

Por último, agradeció a la afición sus votos para ser nombrado Jugador Estrella Galicia de marzo. "Tengo que agradecerle a la afición que me haya elegido para recibir este premio y espero ir a por más hasta final de la temporada. Veremos todo lo que se puede conseguir".