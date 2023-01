Javi Avilés: "Cuando me llegó la oferta del Lugo creí que era la mejor opción para crecer"

El nuevo extremo del CD Lugo, Javi Avilés declaró durante su presentación que tuvo "varias ofertas en este mercado. Cuando me llegó la oferta del Lugo creí que era la mejor opción para crecer. Además, remontar la actual posición es un reto y creo que va a ser muy bueno para mi crecimiento personal".

"La ciudad, el equipo, me dijeron que había muy buen grupo. Pero sobre todo el reto, que creo que es lo mejor para mi", añadió.

"Tuve compañeros que estuvieron aquí o que conocían jugadores que estuvieron aquí y me hablaron muy bien del club. Por eso estoy aquí".

El madrileño habló acerca de su posición en el campo. "Mi posición preferida es la banda derecha, aunque también puedo jugar en la izquierda"

"El míster tiene confianza en mi y lo que quiero es devolver la confianza en mí y remontar esto y sacarlo adelante", observó.

"Creo que hay muy buen equipo, buen grupo, me han acogido perfectamente y creo que con el nivel que hay esto se puede sacar adelante".

El futbolista ya entrenó con el equipo. "Los entrenamientos son duros y el equipo está motivado. Vengo con muchas ganas y en cuanto el míster quiera estoy disponible. Disfrutaré de los minutos que me dé".

Por último, habló sobre su escaso protagonismo en el Leganés. "Es un poco frustrante, porque un jugador lo que quiere es jugar, pero siempre he trabajado para disfrutar de minutos y por eso estoy aquí".

Pita: "No descartamos nada en este mercado"

Por su parte, Carlos Pita, director deportivo del Lugo, afirmó que buscan "un lateral izquierdo" y "dependiendo de las salidas" más incorporaciones como podrían ser un centrocampista y un extremo izquierdo. Además, destacó que siguen trabajando en la salida de alguno de los centrales del primer equipo.

"Queremos cerrar un lateral izquierdo y dependiendo de las salidas y de los movimientos finales de mercado cubriremos las posiciones que queden vacías. Igual también buscamos algo para el centro del campo por la situación de Xavi (Torres) y la de Juanpe, cuya recuperación está siendo muy buena, pero no sabemos cuándo va a volver y por eso igual tenemos que buscar un jugador en esa posición", indicó Carlos Pita

"La prioridad es buscar jugadores que vengan con dinámica de equipo porque están entrenando y la adaptación es más fácil, pero nuestras circunstancias son las que son. Tenemos que ver las opciones que nos da el mercado y nuestro mercado, ahora mismo, es reducido por nuestra situación. Hay opciones que se pueden dar en modo de cesión que pueden ser interesantes para nosotros y las estamos valorando. Queremos que los jugadores que vengan estén para aportar desde ya".

Pita indicó que podría llegar otro extremo además de Javi Avilés. "No descartamos nada. Pero la realidad es que hay pocos extremos zurdos que jueguen a pierna natural. También se dio que las opciones que había en el mercado no eran interesantes como la opción de Javi (Avilés). Está para aportar desde este domingo y el resto de opciones era esperar por situaciones que se podían dar y no eran realidades. Preferimos ir a seguro con un jugador que conocemos y con unas condiciones muy buenas para su posición".

Sobre las salidas dijo que: "Tenemos muchos jugadores en la posición de central y queremos liberar alguna ficha ahí. Se trabaja en esas situaciones. Puede haber alguna que esté más cerca. quedan días, el mercado va lento y no hay nada próxima a cerrarse.

"Aún no llegaron ofertas por jugadores que nos satisfagan. La pérdida deportiva seria mayor que el beneficio económico y no nos compensa deshacernos de jugadores que son muy importantes. Valoramos a los jugadores de una manera y creemos que las ofertas que llegan por esos jugadores no son suficientes para valorarlos por el rendimiento que dan y por la importancia que tienen para nosotros", observó sobre la venta de futbolistas.

El director deportivo analizó la situación deportiva del Lugo. "Estamos en una situación complicada. A final de año el equipo transmitió buenas sensaciones y buenos resultados. Pero este inicio de año está siendo complicado. No veo al equipo muerto y que baje los brazos, sino que lucha por cada partido con orgullo. Están concienciados para sacar esta situación".

Carlos Pita no quiso entrar a informar sobre el caso de Xavi Torres dijo que: "Me remito al comunicado que hizo el club. Estamos todos en la misma línea y esperamos a que el proceso nos marque los pasos a seguir".

Sobre Javi Avilés, Pita indicó que: "Es un extremo, que es lo que queríamos reforzar. puede jugar por ambas bandas, mucha velocidad y potencia. Tiene un buen uno contra uno, buen centro, disparo y capacidad de trabajo. Es un perfil que estamos buscando y que se adapta a nuestra realidad actual. Las cesiones son una opción buena para nosotros. Es un jugador que nos dará verticalidad y que tiene experiencia en la categoría y en Segunda División. Es un jugador que creemos que nos va a dar un salto de calidad y encaja en la filosofía del club. Esperemos que en este tramo final de temporada nos pueda ayudar a salir de las posiciones en las que estamos".

Del estado físico de Pantic reveló que ya está trabajando con el equipo, mientras que sobre Joselu informó de que "tiene una bacteria en la rodilla que ya está tratada y la rodilla responde perfectamente. Está en dinámica de grupo y en condiciones de aportar".