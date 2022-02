Cuéllar: "El que venga al Ángel Carro tiene que sudar"

El extremo derecho del Club Deportivo Lugo, Jaume Cuéllar, hizo un llamamiento a la afición rojiblanca de cara al duelo que este domingo le mide contra el Amorebieta, rival directo, en el Ángel Carro. "Los equipos que vienen a este estadio tienen que sudar, con la gente, con el equipo...será un partido complicado para ellos y tenemos que buscar la victoria".

Precisamente ante el Amorebieta empezó la espectacular racha de once partidos sin conocer la derrota que protagoniza el equipo que dirige Rubén Albés. "Este partido puede ser el más importante de todo el periodo, porque podemos dejar el descenso lejos y dar un salto importante en la clasificación", aseguró Cuéllar.

El futbolista hispano-boliviano recibió el premio Estrella Galicia al mejor jugador del Lugo durante el mes de enero. "Es un premio especial, lo elige la afición y es un sentimiento diferente para un futbolista. Lo agradezco mucho", apuntó el jugador, que señaló que está "concentrado" en el club y que si sigue "trabajando bien, la llamada de la selección llegará, es un honor representar a mi país".

|SP|📽️



👉Lembra as palabras de #JaumeCuéllar na entrega do trofeo #XogadorEstrella @estrellagalicia do mes de xaneiro!

👏 Elixido pola afección nas redes sociais do #CDLugo!



▶️ https://t.co/YczapK7BXK #ForzaLugo pic.twitter.com/x8StFr7s5M