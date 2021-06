Iván Montes finaliza cuarto en la Trans Peneda Gerés lusa

El atleta lucense de trail running Iván Montes continúa con su idilio con la montaña. Su última gesta se produjo del 3 al 5 de junio en Portugal, al finalizar en cuarta posición de la clasificación general de la ultramaratón de montaña Trans Peneda Gerés, La Carrera de los 4 Castillos.

El deportista de larga distancia completó un exigente recorrido de 165 kilómetros y 10.500 metros de desnivel positivo.

A nivel personal, el atleta también mostró su satisfacción, ya que no esperaba finalizar una carrera de esta distancia en menos de 26 horas, según las previsiones más optimista del lucense.

Así las cosas, los buenos augurios casi se van al traste. Iván Montes tuvo que sortear también varios contratiempos fisiológicos que hicieron mella en su rendimiento final, pero que no le privaron de cruzar todos los puntos kilométricos de control.

"Aunque llevaba una alimentación muy buena programada ingerí en algún avituallamiento alimentos que no estoy acostumbrado a comer que me provocaron un dolor estomacal que me obligó a bajar el ritmo y no poder ingerir alimento durante 30 kilómetros", explica. Tras dejar atrás estos problemas, una nueva ingesta de alimento le llevó a la línea de meta.

Iván Montes volverá a la competición el 9 de julio, en el Val d'Arán, donde le esperan 162 kilómetros. Allí buscará una plaza fija que le conduzca el legendario Ultratrail del Mont Blanc 2022.