Iván Cruz: "Tenemos un equipo ilusionante"

Iván Cruz vive su segunda etapa en el Leche Río Breogán. A diferencia de la primera (temporada 2016-17), en la que llegó con la bisoñez propia de un rookie, ahora el ala-pívot madrileño -acumula dos temporadas en la Liga Endesa y un ascenso con el Bilbao- lo hace como un jugador básico para el equipo lucense y, desde luego, llamado a convertirse en uno de los "cuatro" de referencia en la competición.

Cruz lo tiene claro. Los objetivos de la temporada no pueden ser individuales. "Es que ni me lo planteo", dice. "Vine aquí para que el equipo termine lo más arriba posible y eso es lo que quiero", añade. Por sus palabras, el jugador de 29 años de edad y 2,08 metros de estatura, retornar al Breogán ha sido una decisión que no le ha costado tomar: "en absoluto, aquí estoy como en mi casa. Es un placer volver a jugar en este equipo. Es cierto que sin público, y teniendo en cuenta lo apasionado que es aquí, es un poco raro jugar en el Pazo y verlo vacío, pero espero que esto se resuelva pronto y que el equipo consiga el objetivo".

El Leche Río Breogán ha firmado un inicio de Liga poco convencional. En un mes desde que dio inicio la competición, el conjunto lucense solo pudo disputar dos partidos tras los aplazamientos de los encuentros ante Tizona y Coruña y la jornada en la que le correspondió descansar. "Es un poco extraño todo esto. Es una situación excepcional y a la que hay que adaptarse. Hemos tenido mala suerte porque después de veinte días sin competir nos ha tocado descansar y así es complicado coger el ritmo competitivo. Sobre todo a principio de temporada, lo que más te gusta es jugar y coger el ritmo a la Liga. No es lo mismo entrenar que jugar, pero habrá que acostumbrarse porque esta situación puede volver a repetirse", comenta Iván Cruz.

Para el jugador, de todas formas, no hay dudas de la respuesta de su equipo ante los próximos compromisos, tres en nueve días. "El equipo está trabajando muy bien y tengo claro que vamos por el buen camino. Creo que estos partidos que nos vienen ahora nos vendrán bien para competir y coger el ritmo que ya tienen otros equipos. El equipo está preparado y en los partidos que hemos jugado hemos transmitido muy buenas sensaciones", señala.

Con respecto a las posibilidades del Leche Río Breogán en la actual competición, que reserva una sola posición de ascenso, el jugador madrileño se muestra optimista ya que, según dice, "tenemos un muy buen equipo". "Tenemos muy buenos jugadores en todas las posiciones y siempre hay alguno que destaque, puede ser cualquiera y en cualquier momento y esto nos hace un rival complicado para los demás. Soy consciente de los obstáculos, esta es una Liga larga y complicada, pero lo importante es que nuestro equipo es ilusionante".

El equipo lucense jugará el viernes (18.30 horas) en Melilla un encuentro que para Iván Cruz se presenta complicado a pesar del discreto inicio de competición del conjunto norteafricano, que lleva un solo triunfo en cinco partidos. "Es una cancha siempre complicada, el viaje es muy largo y ellos tienen buenos jugadores. Es cierto que han empezado de una forma un poco irregular pero estoy seguro que irán mejorando y lo querrán hacer esta jornada. Nosotros nos tenemos que olvidar de su trayectoria, afrontar el partido a tope de concentración y al máximo de intensidad para sacar el partido", afirma Cruz.

Los cinco mejores anotadores del Melilla son jugadores de perímetro, lo que parece indicar donde, al menos hasta ahora, está el principal recurso del equipo de Alejandro Alcoba. A este respecto, el ala-pívot del Breogán dice que "ahora mismo son los exteriores los que llevan el peso del equipo pero los jugadores interiores están trabajando muy bien, entre otras cosas para que sus compañeros puedan anotar. Tengo claro que el juego interior del Melilla no desmerece ni mucho menos al resto del equipo. Será complicado".