El Río Breogán afronta las últimas cuatro jornadas de la segunda fase de la LEB Oro en una situación privilegiada, con dos triunfos de ventaja sobre el segundo y el tercer clasificado, el Básquet Coruña —al que los breoganistas lo superan en el average— y el Covirán Granada, próximo rival —sábado a las 19.00 horas en el Palacio de los Deportes de Granada— del equipo lucense.

Lo más importante, con todo, para Iván Cruz, ala-pívot del Río Breogán, "sigue siendo nuestro trabajo en cada entrenamiento y en cada partido. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que ir a lo nuestro y solo pensamos en el siguiente rival". De todas formas, el jugador madrileño reconoce que con la diferencia que ahora mismo tiene su equipo con respecto a los inmediatos seguidores "la presión no es la misma que si, por ejemplo, estuviésemos empatados". "El factor cancha de cara a los play off es muy importante y lo cierto es que tenemos un poco de colchón y el no tener tanta presión puede ayudarnos un poco en los partidos", añade.

En la pasada jornada, el Río Breogán logró ganar al Tau Castelló (77-75) a pesar de que el conjunto levantino llegó al último cuarto con trece puntos de ventaja. "Nunca damos por cerrados los partidos, siempre trabajamos. El Tau tiene muy buenos jugadores y empezaron a meter en el tercer cuarto y se fueron arriba pero nosotros seguimos haciendo las cosas que teníamos que hacer y nos llevamos la victoria", señaló Iván Cruz.

El bajón del tercer cuarto complicó el partido ante el Tau, circunstancia que ya se dio en otros encuentros. Sin ir más lejos el que se jugó en Lugo ante el próximo rival, el Granada. "Es cierto y no sé por qué nos ocurre. Salimos con la misma intensidad pero a lo mejor defensivamente bajamos un poco, aunque no lo creo. Pero no es la primera vez que en el tercer cuarto o se nos van o se nos acercan y esto es algo que hay que controlar de cara a los play off", dice.

LOS TRIPLES. Otro factor que llama la atención es el poco acierto, en esta fase de la Liga, en los tiros de tres puntos algo que el ala-pívot asegura que no les preocupa, "nada, en absoluto". "Tenemos buenos tiradores y yo me incluyo aunque ahora no tenga buenos porcentajes. Son rachas que van y vienen. Al pasar esto las defensas se cierran más y tenemos más problemas para anotar. Pero es solo una racha que se olvidará en cuanto tengamos acierto en un partido", explica.

Ante el futuro, Cruz afirma que en su equipo "tenemos todos muy buenas sensaciones". "Cuando sufrimos las dos derrotas consecutivas seguimos trabajando igual, con confianza y nunca nos venimos abajo. Desde luego nuestras sensaciones de cara al play off son las mejores", finaliza.

"Ganar nos pondría en una situación aún mejor"

El Río Breogán visitará el sábado al Covirán Granada, un partido en el que los lucenses podrían prácticamente asegurar la primera plaza mientras que para su rival es fundamental el triunfo para mantener opciones de acabar en lo más alto.



Iván Cruz no quiere pensar en lo que implicaría una victoria, "porque nunca lo hacemos, nosotros no pensamos más allá del siguiente partido y en sacar la victoria", dice. "Vamos a competir lo mejor posible. Es cierto que ganar aún nos pondría en una situación mejor", añade.



El Covirán, según el jugador breoganista, es uno de los equipos importantes de la competición. "Tienen una gran plantilla con muy buenos jugadores. Si queremos ganar, tendremos que estar al cien por ciento", dice.



Victoria lucense en la primera vuelta

En el partido de la primera vuelta, que acabó con victoria lucense (85-78), los locales se mostraron superiores en el juego interior, circunstancia que intentará repetir el sábado. "Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Está claro que tienen un gran juego interior. En el primer partido dominamos el rebote pero a lo mejor allí no lo conseguimos. También son muy buenos por dentro", finaliza