El sarriano Iván Cáceres tras lograr el oro: "Esto lo he soñado muchas veces"

El sarriano Iván Cáceres firmó este domingo la página más exitosa de su carrera al proclamarse campeón del mundo de ironman en el grupo de edad de 30-34 años. La prueba se disputó en la localidad hawaiana de Kona (Estados Unidos). Tras la carrera, Cáceres fue entrevistado por la web Triatlon Channel. "Esto lo he soñado muchas veces. El objetivo era acabar entre los cinco primeros, pero no hay nada imposible. Se ha cumplido un sueño", indicó.

Cáceres cubrió el recorrido en 8.47.08 horas, y el maratón final, tramo en el que selló la victoria, marcó un tiempo de 2.55.42 horas. Cabe recordar que el recorrido de un ironman son 3,8 kilómetros a nado, 180 en bicicleta, y un maratón (42.195 metros) a pie.

Nada más cruzar la línea de meta, el deportista sarriano, que pertenece al Club Diablillos de Madrid, pidió matrimonio a su pareja, Verónica, que estaba en la grada, y que aceptó.

La del corredor sarriano, que pertenece al Club Diablillos de Madrid, fue una de las tres medallas que los representantes españoles lograron en el Mundial por grupos de edad. Así, Javier Pérez García (8.53.52) concluyó en la tercera posición en la misma categoría que Iván Cáceres.

Miguel Largo Flores acabó en el décimo puesto en el grupo de edad de 25 a 29 años, mientras que Francisco Ortega fue octavo en el de 40-44. Además, Eduard Sadurní de la Torre se hizo con la medalla de plata en la categoría Kukui dentro del grupo de edad de 40 a 44 años, el mismo en el que David Márquez fue décimo.

En la categoría absoluta, los alemanes Jan Frodeno y Anne Haug se proclamaron campeones del mundo en Kona. Frodeno cruzó la meta en 7.51.13 horas (récord de la prueba) después de cubrir los 3.8 kilómetros de natación en 47.31 minutos, los 180 kilómetros en bicicleta en 4.16.03 horas y los 42.195 metros de carrera a pie en 2.42.43 horas, y relevó en el palmarés a su compatriota Patrick Lange, obligado este domingo a abandonar en el tramo de bici.

Con su victoria, Frodeno rebajó en más de un minuto el récord de la prueba establecido el año pasado por Lange. Es el tercer título mundial para el alemán tras los logrados en 2015 y 2016, un brillante palmarés al que hay que sumar la medalla de oro lograda en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y el bronce en el Mundial de 2014.

En categoría femenina Anne Haug se llevó el título tras firmar un tiempo de 8.40.10. La alemana completó en 54.09 el sector de natación; en 5.46.28 el recorrido en bicicleta y en 2.51.07 el tramo de carrera.

Entre los españoles Eneko Llanos logró el mejor tiempo con 8.33.29 y terminó en el puesto vigésimo noveno, mientras Clemente Alonso entró en meta después de 8.45.40 horas y acabó trigesimocuarto y Gurutze Frades concluyó decimoquinta tras 9.16.50 de competición.

Tras la prueba, el sarriano Iván Cáceres comentó cómo había sido. "La salida de la natación ha sido más estrecha. Es cierto que había menos gente, pero incluso así ha sido muy sucia, con aglomeraciones", indicó.

"En la bici he hecho 20 minutos menos que en los últimos dos años y no he tenido bajones, sobre todo en los últimos 50 kilómetros. Las sensaciones eran buenísimas y en la carrera a pie he hecho caso a mi entrenador, que me dijo que hiciese fuertes las bajadas y mantuviese en las subidas, y me ha funcionado", añadió.