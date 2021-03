Gutiérrez: "Prioricé lo deportivo a lo económico"

El nuevo jugador del Breogán, el mexicano Israel Gutiérrez, aseguró que priorizó "lo deportivo a lo económico" al fichar por el conjunto gallego, con el que competirá en la LEB Oro, algo que ratificó el director general del club, Tito Díaz.

En su presentación, el pívot indicó que en agosto ya había tenido "algunas conversaciones" con el Breogán, campeón de la Copa Princesa y primer clasificado de la LEB Oro, al que se incorporó en febrero.

"Hice un esfuerzo económico, pero no todo en el deporte es económico; tenía mucha ilusión en venir, conocer otro tipo de baloncesto y estoy agradecido por haberme abierto las puertas", manifestó el jugador de baloncesto.

Gutiérrez, que afronta la primera experiencia en Europa, consideró que "el equipo está super bien, haciendo un excelente trabajo" y por él "se tiene que acoplar al grupo y sumar sea un minuto, diez o veinte".

El jugador dijo considerarse "un hombre grande, con mucha energía", que puede "correr muy bien el campo", aseguró.

"Me gusta poner buenos bloqueos, defender los rebotes, tratar de ser seguro en eso y siempre trabajar para el equipo. Lo que más me gusta es hacer el trabajo sucio, el que no se ve tanto, pero que es muy importante para el equipo", apuntó.

El director general del club afirmó que "es un orgullo" para el conjunto lucense "tener un jugador de sus características" en la plantilla.

"Buscábamos completar la plantilla con quinto pívot para ayudar en el día a día y apareció Israel que tiene las características perfectas para completar al equipo. Es un jugador de equipo, sólido en defensa y rebote, muy trabajador, fuerte, intenso y le veníamos siguiendo desde hace tiempo", explicó Díaz.

Añadió que "con su incorporación" el Breogán, Gutiérrez da "un impulso importante al equipo sin romper el equilibrio económico".

"Es un jugador de un caché mucho más alto del que le podemos ofrecer, pero aceptó nuestras limitadas condiciones porque quería venir. Ha puesto lo deportivo por delante de las pretensiones económicas", valoró el director general.