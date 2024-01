Ismael Kamagate, cerca del Río Breogán

Tras la salida de Conner Frankamp al Palencia, el Río Breogán continúa perfilando su plantilla para afrontar la segunda parte de la temporada. Si nada se tuerce, el siguiente movimiento será la incorporación de un pívot que cubra la baja de Mouhamet Diouf. Y ya hay un nombre sobre la mesa. Se trata, según adelantó Paco Basanta, del francés Ismael Kamagate, de 22 anos e 2,11 metros de altura.

El interior galo pertenece a la plantilla del Olimpia Milano, donde comparte vestuario, entre otros, con Nikola Mirotic y Nicolo Melli. Tras formarse en el París Basketball, fue elegido en la cuadragésimo sexta posición del Draft de la NBA de 2022 por los Detroit Pistons.

A ver...Se non aparecen problemas de última hora, o pívot francés Ismael Kamagate ( 22 anos e 2,11 metros) substituirá no @CBBreogan a Momo Diouf. Se se confirma, gran movemento do club lucense.