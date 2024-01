E Isabel cumplió sus sueños

El pasado domingo en el Pazo, después del partido entre el Río Breogán y el Girona, se cerró el circulo para Isabel García Quintela y se cumplieron dos de sus grandes anhelos: reencontrarse con Manola Novo, su queridísima amiga de la infancia y abuela paterna de los hermanos Quintela, y conocer en persona a Érik y Sergi.

Todo comenzó hace dos años, cuando a Isabel la diagnosticaron cáncer de colon. Estando pachucha, viendo un partido del Breogán en televisión en su Santa Comba natal, le comentó a su familia que le encantaría ver jugar "aos netos da Manola, a miña amiga da infancia". Y su familia, pese a las dificultades que eso entrañaba por su deterioro físico en aquellos tiempos aciagos, le cumplió el deseo.

Y se hizo breoganista para siempre y, en consecuencia, se abonó al club celeste junto a su nieto Alejandro, su acompañante habitual en el Pazo, como también lo fue anteriormente en las sesiones de quimioterapia. La felicidad fue plena para la familia de Isabel hace pocas semanas, como reconocía su hija Manolita: en la última revisión en Oncología del Hula les informaron que Isabel "estaba libre de cáncer". La vida continuaba... y sus sueños también.

El abrazo entre Manola e Isabel.

Esta historia con final feliz la recogió El Progreso en un reportaje publicado con el título El Breogán como terapia, que fue publicado el 13 de enero en su edición de papel. Solo faltaba consumarla, algo que fue posible gracias a Alejandro —nieto de Isabel, como está dicho— y a Marcos —hijo de Manola y progenitor de los hermanos Quintela—, que fueron unos ganchos estupendos.

EL REENCUENTRO

Consecuentemente, después del partido del pasado domingo, mientras los jugadores breoganistas saludaban a los aficionados en su vuelta a la cancha, Isabel recorría la pista del brazo de su nieto hasta detrás del banquillo visitante bajo la excusa de "salir por abajo". Manola, que se sienta en esa zona, también ignoraba el encuentro. Al cruzar las miradas, se fundieron en un largo, tierno y cálido abrazo, el cual no se consigue explicar con palabras. La imagen de abajo que ilustra este texto es elocuente.Isabel, una mujer muy discreta, tímida de carácter, expresó nerviosa:

—"Ai, Manola, cantos anos sen vernos! Cantas trastadas fixemos xuntas!".

—"Moito, moito tempo", le contestó Manola, que a continuación, sin poder reprimir la emoción, le comentó a los presentes: "Criámonos xuntas en Santa Comba, eramos como irmás e queriamonos moito, moito".

Y se pusieron a conversar como si no hubiera un mañana, como si no hubiese habido un ayer. Había complicidad entre ellas, como cuando eran niñas. El paso de los años no pudo borrar esa maravillosa relación entre ellas; parecía que el tiempo no había transcurrido.

Al poco rato, Érik y Sergi, que habían sido informados previamente del encuentro, fueron a saludar a su abuela y a darse a conocer, esto es, a hacer más feliz todavía a Isabel. Esta charló con ellos un buen rato en medio del embeleso y la emoción y no dudó en invitarlos a su hogar: "Vide cando queirades a casa, que estaría moi contenta de recibiros".

Alejandro, aprovechando la tesitura, y como buen ramista de las fiestas de Santa Comba que es —se celebran en el mes de agosto—, también los invitó a la celebración a la cual los hermanos Quintela acudían cuando aún la pelota era más grande que ellos. "A la gente de la parroquia seguro que le hace ilusión verlos, saludarlos; son gente conocida», expresó. "Recuerdo con nostalgia ese festejo", le contestó Sergi.

Érik y Sergi prosiguieron su ruta saludando a los seguidores celestes que aguardaban pacientemente por un autógrafo, un selfie o un apretón de manos. Mientras, Isabel y Manola charlaban de sus cosas, algunas tan íntimas que jamás compartirían con nadie.

Otras, no obstante, sí fueron recogidas por sus familiares, felices también de verlas contentas, como cuando, siendo mocitas, se escaparon para acudir a un baile con acordeón en Chamoso.

—"Ibamos en zocas porque había moita lama polo camiño e levabamos os zapatos agochados para cambiarnos ao chegar e deixamos escondidas as zocas por alí. Estivemos pouco tempo porque os nosos pais non nos deixaban ir", relataron.

—En Peigueselle cando faciamos o pan tamén elaborabamos unha empanada pobre, con cebola e pouco máis. Cando viña Manola e a súa familia sempre a compartiamos. Eran tempos de pobreza, de fame", contó Isabel.

Las amigas continuaron dialogando fuera del recinto, pues había que cerrar el Pazo. Se intercambiaron los teléfonos y quedaron en llamarse.

—"A ver se non tardades tanto tempo en veros de novo, porque nese caso teredes que falar no ceo", les dijo Marcos.

Retornando a casa, Isabel no podía hablar y de sus ojos brotaban las lágrimas. Sueños cumplidos: el círculo se había cerrado.