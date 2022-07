Isaac Vide hace méritos fuera

Contra el crono y contra sí mismo. El primer fin de semana de junio, el deportista lucense Isaac Vide se enfrentó de nuevo a rivales de talla mundial en el Liege Throwdown de crossfit, en Bélgica, en el que consiguió un meritorio sexto puesto que le deja a las puertas del top 5 del campeonato. El lucense superó pruebas de máxima exigencia, como un trail nocturno y ejercicios con material tales como barra o mancuernas con el objetivo de buscar al deportista más en forma de la competición, como él mismo explica.

El lucense cuenta que la experiencia "fue muy buena". "Ya fui a una competición a nivel internacional a Roma antes de la pandemia y fue una buena experiencia. De este campeonato me fui con muy buenas sensaciones, a pesar de que mi puesto pudo ser mejor", reconoce Vide.

Sobre esto explica que antes de la última prueba "iba cuarto y estaba todo muy apretado, era muy difícil alcanzar el podio, pero los siguientes puestos estaban muy parejos". "La final me salió algo peor y caí al sexto lugar, a dos puntos del cuarto y a uno del quinto. Aun así, estoy contento con el puesto, y no me imaginaba quedar tan arriba", añade.

El sexto puesto fue aún más meritorio al saber cómo fueron los entrenamientos de Isaac Vide. "Este año tuve que volver a la universidad a hacer un máster, y entre eso y mi trabajo como entrenador, dispuse de muy poco tiempo para entrenar, cambiando de poder dedicarle casi tres horas a bajar mucho el volumen de entrenamiento, centrándose en la intensidad y la calidad de las sesiones para mantener la forma y llegar tan alto", explica el lucense, que menciona además la "dificulta de ser deportista de buen nivel en deportes minoritarios, en los que no hay casi tiempo, por el trabajo, y el apoyo es inexistente, siendo así extremadamente difícil rendir, entrenar y desplazarse para competir" a un nivel tan alto como el que compite Isaac Vide.

SUS INICIOS. Los inicios del deportista fueron llamativos, ya que él, licenciado en CCAFyD y con un máster en nutrición deportiva, trabajaba de monitor y entrenador personal en un gimnasio, en las salas de pesas, hasta que la monotonía de los ejercicios que hacía desde hace muchos años le llevaron a iniciarse y a enamorarse del crossfit, un deporte completo que pone a prueba todas tus aptitudes físicas.

LUGO Y EL CROSSFIT. Con respecto al crossfit en la ciudad amurallada, Isaac Vide habla de "bastante afluencia a nivel usuario, pero muy poca gente a nivel competición".

Esto puede ser debido a lo hablado de las dificultades para competir a alto nivel en un deporte que crece en fama, pero que tiene mucho margen de mejora.

Quiere ampliar su experiencia a nivel mundial

El deportista lucense Isaac Vide habla del campeonato de España de la nueva International Fitness Federation, que nace para reglar un deporte que hasta ahora no era federado. Por ahí, Vide buscará competir en el Mundial de crossfit.



A nivel nacional, el deporte tiene pocas inscripciones, lo que pone al lucense como uno de los posibles campeones del torneo, con aún más posibilidades de subirse a un podio que le pondría en la cúspide a nivel nacional en lo referente al mundo del crossfit. Aun así, Vide tiene los pies en la tierra y explica que, aún consiguiendo este logro, habría muchos deportistas nacionales por encima. "Yo podré estar entre los doscientos mejores del país, pero no en la cima, ya que al campeonato va a asistir poca gente y una victoria no me pondría como el mejor de España", explica Isaac Vide.



Pero en caso de ganar, la experiencia mundialista no se la quitaría nadie. "Me encantaría vivirlo, sería algo muy bonito", reconoce.



POR EQUIPOS. La siguiente parada de Isaac Vide será en el Vigo Battle of Teams 2022, aunque él cuenta que prefiere "las competiciones individuales". "Considero que se me dan mejor y puedo sacar mi mejor rendimiento", finaliza