Uno de los tres capitanes del Lugo, el tinerfeño Iriome González, aseguró tras el partido contra el Espanyol, y en referencia al encuentro contra el Oviedo del próximo lunes 15 de febrero, que no le "gusta visitar campos de equipos que no están bien, porque puedes ser el que paga los platos rotos".

El extremo derecho, reconoció, eso sí, que el equipo está "muy bien" y que sobre el terreno de juego se está reflejando que "venimos de varias semanas de trabajo diario muy bueno, con gente predispuesta y cogiendo los conceptos que nos lanza el míster".

En esta línea también se manifestó Xavi Torres, titular en el encuentro ante el Espanyol. "Vamos con plena confianza para transmitir en el campo lo que nos pida el entrenador. Ahora toca descansar, valorar el punto contra un claro candidato al ascenso y pensar partido a partido. En Oviedo intentaremos sumar los tres puntos y cortar esa racha negativa fuera de casa".

Tanto Iriome como Xavi Torres se unieron a las palabras que Mehdi Nafti dedicó al árbitro del partido de este pasado lunes. "Es uno de los peores que me he encontrado en mi carrera deportiva ", espetó el alicantino.

Iriome, por su parte, pidió "respeto para todos porque cuando le hablas con respeto a alguien y no te responden así, te da que pensar". "Todos nos jugamos muchas cosas, pero el respeto no se puede perder. Y en el partido no vi nada de eso", concluyó.