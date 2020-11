Iraola revela que el Rayo solicitó aplazar un día el partido de Lugo

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, explicó que su equipo tuvo un positivo por covid de un "no jugador" y eso condicionó la preparación del partido de este domingo con el Lugo, que el conjunto madrileño pidió aplazar un día.

"Tuvimos un positivo, un no jugador, y eso nos ha afectado todo. El sábado no nos dejan entrenar, no nos dejan ver video; el domingo más de cinco horas de viaje, solicitamos jugar el lunes, pero no se adaptan mucho a ese tipo de cosas", comentó en la rueda de prensa telemática posterior al partido del Ángel Carro.

El Rayo recibió el tanto del Lugo en los primeros minutos y, aunque dominó el juego, no pudo neutralizarlo. "Si no consigues hacer gol es complicado puntuar. Llegábamos por fuera, hemos puesto un montón de centros laterales, tuvimos ocasiones más que suficientes para darle la vuelta pero no hemos conseguido marcar", lamentó.

Su segundo entrenador, Unai Mendia, fue expulsado por protestar en los instantes finales del partido. "Ha expulsado al que menos había protestado, el que menos se lo merecía. Le he ido a comentar ese matiz al árbitro", dijo Iraola, que cuestionó algunos aspectos del arbitraje.

"El juego ha tenido parones y avisaba ocho o diez veces antes de cada jugada de estrategia", señaló el exjugador del Athletic Club, quien consideró que no le pitaron un penalti a favor en los últimos minutos.

Además, precisó que Álvaro García se lesionó en el entrenamiento previo al partido y está a la espera de diagnóstico y Lass Bangoura se quedó fuera de sus planes por decisión técnica.