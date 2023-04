A intentar otra sorpresa

El Río Breogán buscará este jueves (20.30 horas en el Pazo dos Deportes) ante el Unicaja de Málaga una nueva sorpresa como la que protagonizó en su último partido como local ante el Real Madrid.

En esta ocasión es el vigente campeón de la Copa del Rey el que visita la instalación lucense y lo hace en un gran momento como demuestra no sólo el título antes aludido, sino también el hecho de que ya sea uno de los cuatro equipos que van a disputar la final four de la BCL y en la Liga Endesa, desde luego, aún no han dicho ni mucho menos su última palabra. De momento ocupan la quinta posición y amenazan la cuarta plaza, que les otorgaría el factor cancha en el play off de cuartos de final, que ahora ocupa el Tenerife con una victoria más. Desde luego un objetivo más que atractivo.

Pero no solo por esto, por su aspiración clasificatoria, se puede esperar a un Unicaja que afronte el partido con cierto déficit de relajación. No es posible, no va con su estilo. Ibón Navarro ha logrado, a pesar de que solo mantuvo a tres jugadores de la pasada campaña, convertir al Unicaja en un auténtico bloque. Un conjunto con ambición, que cree en lo que hace y en el que no hay atisbos de egoísmo.

Y estas son características que puede compartir con el Río Breogán, otro de los conjuntos de la liga bien trabajados, que está exprimiendo al máximo sus posibilidades y que tienen en el juego de equipo su principal baza. Obviamente, hay una evidente diferencia en la calidad y experiencia de los jugadores que maneja Navarro y de los que dispone Mrsic.

Unicaja y Breogán son dos de los equipos que más balones recuperan (los malagueños son primeros y los lucenses terceros), un indicativo del trabajo defensivo que les caracteriza pero también son dos de los equipos que mejor tratan sus posesiones, el Breogán es el equipo de la Liga que protagoniza menos pérdidas y el Unicaja es el tercero.

El conjunto andaluz, de todas formas, es superior en prácticamente todas las facetas del juego lo que obligará a los de Mrsic a un esfuerzo extra si quieren ser competitivos ante su rival.

Otro de los atractivos del encuentro estará en el retorno al Pazo dos Deportes del escolta Tyler Kalinoski, jugador que ha renovado su contrato con el club malagueño por tres temporadas más.