"Ante un insulto racista negarémonos a xogar"

El partido Meira-Alfoz, que podía haber sido recordado por acercar al equipo local al ascenso a la Primera Galicia, lo vaya a ser por un episodio racista denunciado por el conjunto alfocense, por los insultos recibidos por uno de sus jugadores en el transcurso del encuentro.

"Vaite na patera" o "negro de merda" fueron algunas de las frases que se escucharon desde la grada del campo de A Lomba, en Meira, y no fue un hecho puntual, según la directiva del Alfoz, que lamentó profundamente toda la situación que se creó en el partido.

"Cando empezaron os berros racistas na primeira metade dirixímonos á árbitra para que parasen os comentarios e se informase ao delegado de campo. Despois o partido continuou para ver se era un feito aillado, pero no comezo da segunda metade seguiron as risas e os comentarios ata que no minuto 70 se lle chamou 'negro de merda' e foi o mesmo xogador o que se dirixiu á colexiada para que parase a situación". El partido estuvo detenido cinco minutos para intentar identificar a la persona, o personas, que habían proferido los insultos, pero al volver a reanudar el partido el jugador "volver recibir asubíos e, totalmente abatido, opta por pedir o cambio", añaden desde la directiva.

Los alfocenses tienen claro que en caso de volver a repetirse una situación como la que se creó en Meira tomarán medidas más drásticas para intentar erradicar una lacra como la del racismo. "Dende o CD Alfoz consideramos que o vivido esta fin de semana é moi serio e dunha enorme gravidade. Comunicamos que en caso de volver ocorrer algo simliar noutro campo, xa sexa xogando como locais ou como visitantes, pediremos que se deteña o partido e negarémonos a reanudalo ata que a persoa ou persoas que profiran os comentarios racisas sexan expulsados do campo", señalan.

Cconcienciación

La directiva del Alfoz arropa a su futbolista, pero también a todos aquellos que "teñen que aturar comentarios coma os que houbo en Meira durante a fin de semana". Con esta denuncia, los alfocenses tratan de concienciar a los aficionados que acuden a los campos de fútbol de que el racismo está presente en la sociedad. "Tratamos de facer ver que o racismo segue sendo un problema grave nos campos de fútbol e tamén na sociedade. Non é a primeira vez que ocorre esta tempoada, aínda que pensamos que o que pasou a pasada fin de semana xa supera tódolos límites de dignidade e respecto que merece calquera persoa", aseguran.

Apoyo al jugador y condena a los insultos recibidos

El Meira emitió un comunicado para solidarizarse con el jugador que recibió insultos racistas. "Estamos de acordo que calquera acto deste tipo non representa os valores do fútbol, no que o maior activo son as persoas", señalan. Y añaden: "Dende o Meira seguimos en todo momento as indicacións da colexiada e o noso delegado dirixiuse ao público —non hai megafonía— para que cesaran os insultos".

El Meira tildó a su afición de ejemplar y considera que lo sucedido es un hecho aislado.

En el acta arbitral se califica como "insultos muy graves" los recibidos por un jugador del Alfoz, aunque se asegura no haberlo escuchado y también se refleja que los comentarios no volvieron a aparecer.