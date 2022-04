Jorge Prado, instalado entre los mejores

Asentado en el podio -el quinto de la temporada- en un Mundial en el que Jorge Prado empezó en buena forma. A pesar de que el piloto lucense no pudo repetir el éxito del anterior Gran Premio, el de Portugal, en el que fue primero, el de GasGas acabó en Trentino en una meritoria tercera plaza, por detrás del líder Tim Gajser (Honda) y del francés de Yamaha Maxime Renaux.

El resultado obtenido en el circuito de Pietramurata aleja al de Lugo de Gajser. El esloveno es un líder sólido con 236 puntos, 33 más que Prado, segundo con 203. Renaux es tercero con 184, mientras que el suizo Jeremy Seewer (Yamaha) es cuarto con 160.

"No estuvo mal, pero fue un poco frustrante porque en la segunda manga salí muy bien, quería tirar fuerte, pero se me caló la moto y me pasaron varios pilotos y luego no era fácil recuperar en circuito como este. Lo bueno es que seguimos en el podio y vamos a seguir trabajando para luchar por la victoria", declaró el piloto lucense.

El mítico circuito de Pietramurata presentaba un nuevo trazado para esta cita al invertirse el sentido de la marcha. Eso no impidió que se vieran carreras espectaculares, aunque esta pista no favorece los adelantamientos ni las peleas.

En la primera manga Tim Gajser se deshizo de un correoso Glenn Coldenhoff (Yamaha) para ganar sin problemas mientras Prado era tercero pegado a los talonés del neerlandés.

En la segunda manga Jorge Prado realizó una gran salida para marcar un espectacular holeshot. Parecía dispuesto el lucense a tomarse la revancha, pero pocas curvas después se le caló la moto a la salida de una curva y perdió cinco posiciones que acabaron siendo decisivas para que no lograra situarse en lo más alto del podio en la manga.

El gallego dejó el camino libre a Gajser y a las Yamaha de Renaux y Seewer para que se hicieran con las tres primeras posiciones. Jorge se deshizo de Brian Bogers (Husqvarna) y Alberto Forato (GasGas) y atacó a Seewer para terminar cuarto la manga y subir así al tercer peldaño del podio.

El otro piloto gallego del Mundial de MXGP, el vigués Rubén Fernández, acabó en una meritoria octava posición después de un Gran Premio de Trentino lleno de problemas en forma de caídas. Fernández también es octavo en el Mundial con 125 puntos.

En la categoría de MX2, las dos mangas confirmaron el cambio de tendencia en el campeonato. Mientras el líder Jago Geerts volvía a ser víctima de varias caídas, su máximo rival, el francés Tom Vialle, lograba un incontestable doblete que le otorga la placa roja de líder.